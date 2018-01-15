Чешский химик ищет формулу президентства

"Если бы вам нужно было изобразить кандидата в президенты Чехии, который был бы полной противоположностью нынешнему президенту Милошу Земану, он бы во многом был похож на Иржи Драгоша", - комментирует журналист Politico Зигфрид Мортковиц выборы в Чехии.

По данным опросов, физхимик Драгош - "самая серьезная угроза для второго срока Земана", отмечает Мортковиц.

"68-летний кандидат выглядит по-профессорски, подтянуто - на его сайте есть ролик, в котором он бегает трусцой. Он ведет дискуссию рассудительно, серьезно и беспристрастно. Он никогда не входил ни в одну политическую партию. Земан, напротив, кажется старше своих 73 лет, из-за диабета он ходит с тростью. Он печально известен своим многолетним алкоголизмом и провокационной риторикой, особенно по таким вопросам, как иммиграция и ислам", - сравнивает кандидатов автор статьи.

"Переизбрание Земана предоставит одной из евроскептических партий континента платформу еще на пять лет. Если на выборах президента победит Драгош, скорее всего, он станет противовесом недавно избранному премьеру-популисту Андрею Бабишу и окажется сильным проевропейским голосом в стране, где нарастает сопротивление Евросоюзу", - комментирует Мортковиц.

Вместе с тем "сдержанный стиль и отсутствие изюминки" могут стать для Драгоша препятствием, считает политолог из Столичного университета (Metropolitní univerzita) Праги Якуб Чарват. Это мнение выразил и член Европарламента Ян Захрадил из Гражданской демократической партии: "Для меня в Драгоше слишком много неизвестного. Я не вижу с его стороны какой-либо реальной позиции или специфики. Быть просто "порядочным" и "противником Земана" недостаточно".

Тем не менее, Драгош не стесняется в выражениях, обсуждая первый срок Земана, отмечает автор статьи. "Мы в Чехии говорим, что рыба гниет с головы, и это превосходно характеризует срок Земана", - сказал Драгош Politico.

Он заявил: "В прошлом столетии два наших величайших президента, Томаш Гарриг Масарик и Вацлав Гавел, показали, как мы можем добиться успеха, если посвятим себя свободе и демократии, борьбе против дешевого популизма и вере в этику и образование. И они сделали это перед лицом колоссальных препятствий. Я полон решимости восстановить в нашей стране лидерство, которое обладает прозрачностью, поддерживает честных людей и проводит ясную внешнюю политику, включая укрепление партнерских отношений в рамках ЕС и НАТО".

Как отмечает Мортковиц, по данным недавнего исследования, проведенного агентством STEM/MARK, Драгош - "вероятный победитель второго тура, хотя и с небольшим перевесом: 48% голосов против 42% за Земана и 10% неопределившихся".