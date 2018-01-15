Путинские крейсеры смогут потопить американские авианосцы при помощи новых гиперзвуковых ракет

Россия модернизирует свои старые линейные крейсеры, оснащая их самыми современными ракетами. ЗРК С-500 может перехватывать ракеты еще в космосе, а гиперзвуковым крылатым ракетам "Циркон" 3М22 отводится роль "убийц авианосцев", сообщает Stern.

Модернизация крейсера "Адмирал Нахимов" должна быть завершена в 2018 году, затем на очереди "Петр Великий", который снова встанет в строй к 2022 году, говорится в статье.

"В каждый крейсер Кремль планирует вложить порядка 1,7 млрд долларов. Это немало. (...) По всей видимости, Москва хочет эффективно защитить военные суда от авиаударов, а также - что сегодня еще важнее - от ракет. Система ПРО крейсеров должна быть усовершенствована при помощи ультрасовременных систем С-500, которые могут перехватить даже межконтинентальные ракеты. Кроме того, - передает автор публикации Гернот Кампер, - крейсеры будут оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Однако реально весомым военным аргументом в расстановке сил в море станут гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон" 3М22, способные развивать скорость, в 6 раз превосходящую скорость звука. В 2017 году прошло их успешное испытание".

В настоящее время никто не в силах противодействовать подобному виду оружия, пишет автор. "Российские крейсеры, оснащенные ракетными корабельными комплексами "Циркон", могут стать реальной угрозой даже для американских авианосцев, не говоря уже о военных судах других стран. Диапазон действия крылатых ракет "Циркон" составляет порядка 600 км", - говорится в статье.

"Военная конфронтация между Россией и Америкой маловероятна - даже несмотря на ледниковый период, который установился в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Модернизация линейных крейсеров призвана в большей степени укрепить репутацию России как сверхдержавы. Крейсеры станут и "проекцией силы", которую Кремль намерен демонстрировать в разных частях света. Кроме того, модернизированные крейсеры должны будут превратить значительную часть вод Мирового океана в опасные воды для американских авианосцев. Прежде всего, это касается тех ситуаций, когда ВМС действуют не в одиночку, а усиливают позиции военного контингента - российского или союзнического - на суше. В прошлом российский флот уже тестировал подобный алгоритм в Восточном Средиземноморье. (...) Российские корабли блокировали действия американцев в рамках сирийского конфликта", - говорится в заключение статьи.