15 января 2018 г. Род Лиддл | The Times Опасения России насчет клеветы в связи с ЧМ-2018 предвещают неприятности для наших хулиганов "Выводить из себя русских, пожалуй, не посоветуешь, и, возможно, это опасно для здоровья. А русские сейчас крайне возмущены британскими журналистами. Все мы - часть спланированной государством кампании по охаиванию приготовлений России к Чемпионату мира, и мы слепо следуем приказам", - пишет журналист The Times Род Лиддл, комментируя недавнее заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой. Захарова заявила: "Нам стало известно, что журналисты Соединенного Королевства, причем это не одно СМИ, а целый ряд, получили в прямом смысле государственный заказ на запуск кампании по очернению проведения Чемпионата мира в России". (Согласно МИД РФ, "медийной кампании по созданию негативного фона проведения ЧМ-2018 в России". - Прим. ред.). "Возможно, это просто столкновение культур, а Мария родом из страны, где журналисты склонны делать то, что им говорит правительство, иначе они сталкиваются с периодом полураспада в несколько миллионов лет. Но как бы я ни хотел, чтобы Тереза Мэй звонила мне каждую пятницу с указанием, что я должен писать (а это сэкономило бы ужасно много времени на размышления, пререкания с редакторами и т.д.), этого пока не произошло. Я с нетерпением жду этого дня", - пишет Лиддл. В действительности, по словам журналиста, проблема состоит в том, что "приготовления к Чемпионату мира очень глубоко погрязли в хаосе". "Довольно мрачный на вид парень по имени Виталий Мутко" был вынужден уйти в отставку из-за допинговых скандалов, а те "не были придуманы британским правительством", подчеркивает автор. Мутко заменили на "намного более мягкого и умиротворяющего" Алексея Сорокина, однако масштабы допингового режима в России наводят на мысль, что это не та страна, где "коррупцию искореняют с большим рвением". Лиддл также отмечает "крайне жестокую хулиганскую культуру" в России и упоминает группу Orel Butchers ("Орловские мясники"), которая, согласно сообщениям в СМИ, готовит нападения на британских фанатов. Напоминая о событиях в Марселе во время Чемпионата Европы в 2016 году, журналист пишет, что в Москве "некоторые политики были склонны хвалить хулиганов за жесткость и патриотизм". "Я предполагаю, что малейшие провокации со стороны английских фанатов - а такие будут, можете не сомневаться, - приведут к серьезным встречным действиям, которые не смягчит нейтральное вмешательство полиции, вопреки тому, что заявил недавно назначенный Сорокин. Будь я британским хулиганом, я бы сейчас проходил курс подготовки", - подчеркивает Лиддл. Источник: The Times