15 января 2018 г. Лора Уэйтли | The Times Искусство шика из сериала "Макмафия" "На первой неделе января посетители eBay в среднем почти два раза в минуту искали честерфилдские диваны, почти 1200 раз - люстры и канделябры, 300 раз - сервировочные столики для напитков", - сообщает журналистка The Times Лора Уэйтли. Еbay объясняет это эффектом сериала "Макмафия": едва 1 января он вышел в эфир в Британии, всем захотелось обзавестись вещами в стиле "олигархический шик". Герои сериала - члены богатейшей семьи Годман, которая эмигрировала из России и проживает в фешенебельном доме у Гайд-парка. Автор замечает: "Пусть свою роскошную квартиру семья обставила на грязные деньги, зато она с большим вкусом подбирает модные подушки. Когда на бархатном диване Дмитрий (герой Алексея Серебрякова) утешает свою жену Оксану (ее играет Мария Шукшина) - даму в кашемировом свитере, обратите внимание на стопку книг по дизайну, изящно размещенную на кожаном честерфилдском пуфе рядом с вазой, в которой стоят розовые георгины. Обратите также внимание на темно-красные стены, оттеняющие бесценные произведения искусства, и полированный письменный стол черного дерева в первой серии, в момент, когда (внимание, спойлер) Алекс (его играет Джеймс Нортон) убегает от мужчин с серебряным ножом для икры". Автор отмечает: "В прошлом русский стиль в дизайне интерьеров, особенно в домах баснословно богатых русских эмигрантов в Великобритании, снискал себе плохую репутацию - ассоциировался с безвкусицей, блестящими "мульками" и незнанием меры. Но те, кто работает с состоятельными зарубежными клиентами, говорят, что ситуация изменилась". "Русских несправедливо ассоциируют с безвкусицей, но это уже не так, - говорит Луиза Броди из фирмы Banda Property. - Им нравятся жилища с престижными адресами, известные и авторитетные бренды, они чувствуют себя комфортнее, когда следуют тенденциям в дизайне, а не создают свои тенденции". Но второе поколение русских эмигрантов стремится продемонстрировать, что не все русские, живущие в Лондоне, склонны к показной роскоши, отмечает автор. Ольга Алексеева из дизайн-студии Black & Milk, выросшая в Сибири, говорит: "Из СССР люди приезжали, не думая о дизайне своего жилого пространства: все они были вынуждены носить одно и то же, покупать одну и ту же мебель. У первого поколения была куча денег, и оно хотело пускать пыль в глаза. Второе поколение выросло в другой обстановке и научилось ценить красоту; оно много путешествует и получило хорошее образование". Источник: The Times