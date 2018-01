15 января 2018 г. Эндрю Лонгмор | The Times Надежды российской фигуристки на олимпийскую медаль оказались на тонком льду В прошлом месяце в Лозанне 18-летняя российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к исполнительному комитету МОК со "страстной, хотя и напрасной мольбой" допустить ее страну до зимней Олимпиады в Пхенчхане, рассказывает Эндрю Лонгмор в The Times. "Ее слова исходили от сердца", - комментирует журналист. "Олимпийские игры - это мечта. У всех есть мечты. У вас, возможно, уже был шанс выполнить свои мечты. Дайте и мне сделать это", - сказала Медведева, "прежде чем вонзить кинжал в самое сердце олимпийской этики", по словам Лонгмора. "Я всегда верила, что за возможность участвовать в Олимпиаде надо сражаться на льду, - заявила россиянка. - К сожалению, сейчас я понимаю, что могу потерять эту возможность из-за обстоятельств, которые никак от меня не зависят". "18-летняя фигуристка была слишком молода, чтобы участвовать в соревнованиях в Сочи, и не была замешана в истории со спонсированным государством допингом, которая привела к отстранению России от Игр 2018 года, начинающихся в пятницу, 9 февраля. Чтобы в таком юном возрасте предстать перед судьей и жюри МОК, (...) потребовались вся смелость и весь самоконтроль, которые сделали ее выдающейся фигуристкой своего поколения", - говорится в статье. Журналист сообщает, что Медведева еще не согласилась участвовать в Играх в Пхенчхане в составе денационализированной команды "Олимпийских спортсменов из России" (OAR). "По условиям отстранения России от Олимпиады, все члены команды OAR будут проверены комиссией МОК, прежде чем получить приглашение принять участие в соревнованиях под олимпийским флагом и без национального гимна. Им запрещено даже добавить третий цвет к своей официальной форме", - поясняет журналист. "Я не могу принять возможность участвовать в соревнованиях в Южной Корее без российского флага в качестве нейтральной спортсменки", - "вполне твердо" сказала Медведева МОК в прошлом месяце. "Похожий на жизнь бабочки жизненный цикл современной фигуристки (только что была здесь, и ее уже нет) придает особую пронзительность мольбе Медведевой, обращенной к МОК. Это действительно будет ее первый и единственный шанс завоевать олимпийское золото. Кроме того, она именно та спортсменка из России, которой будет сильно не хватать", - говорится в статье. Источник: The Times