15 января 2018 г. Владимир Кара-Мурза | The Washington Post Если Путин так популярен, то почему он так боится конкуренции? "Нетрудно победить на выборах, когда твои оппоненты отсутствуют в избирательных списках", - иронизирует вице-президент движения "Открытая Россия" и председатель Фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза в статье, опубликованной The Washington Post. "Ни разу за 18 лет у власти Владимир Путин не выступал против настоящего конкурента. Его первый соперник в борьбе за Кремль, Евгений Примаков - как и он, бывший премьер-министр и сотрудник советского КГБ, только намного более высокопоставленный - был нейтрализован путем длительной кампании компромата и дезинформации на телевидении", - напоминает автор. Со временем методы стали менее изощренными. С 2008 года оппонентов режима просто не допускали на выборы, не оставляя Путину (или формально исполняющему его обязанности Дмитрию Медведеву) ничего другого, кроме как "победить" постоянных кандидатов и самостоятельно отобранных имитаторов предвыборной деятельности, пишет Кара-Мурза. Он упоминает в разное время не допущенных по формальным признакам до выборов кандидатов Михаила Касьянова, Владимира Буковского и Григория Явлинского. "Два выдающихся лидера оппозиции планировали выступить против Путина на президентских выборах в этом году", - говорится в статье. Планы Бориса Немцова были сорваны, когда его застрелили в центре Москвы вечером 27 февраля 2015 года, пишет Кара-Мурза. Вторым соперником был Алексей Навальный. И 6 января Верховный суд России формально отстранил его от участия в выборах. По мнению автора, западным комментаторам, которые покупаются на кремлевские заявления о "популярности" Путина среди российских граждан, следует помнить, что это утверждение никогда не проверялось на свободных и честных выборах в соперничестве с серьезными оппонентами. "В отсутствие объективных официальных данных остается поискать эмпирических подтверждений народного энтузиазма по поводу правления Путина", - пишет Кара-Мурза. Одна подобная картина мелькнула перед глазами в канун Нового года, когда активисты в Тюмени провели публичную встречу в поддержку выдвижения Путина в президенты, - объявленную в местных СМИ, но не организованную обычным способом, с обязательным присутствием сотрудников государственных и муниципальных органов. "В городе с населением в 740 тыс. на это пропутинское собрание добровольно пришли девять человек. Подобные истории, кажется, подтверждают простую (и самоочевидную) истину: лидер, пользующийся реальной народной поддержкой, не побоялся бы настоящей конкуренции на избирательных участках", - заключает автор. Источник: The Washington Post