У вас есть "гены склонности к риску"? Ученые обнаружили варианты генов, связанные с рискованным поведением - от опасного секса до выпивки и вождения скоростных авто

"Исследователи обнаружили набор генов, который, по их словам, связан с нашей склонностью к риску", - сообщает Daily Mail.

"Хотя, по их словам, отдельного "гена риска" не существует, обнаруженная ими совокупность 124 генетических вариантов может усиливать готовность людей к повышенному риску. Исследование, о котором сообщает журнал Nature Genetics, содержит доказательства общего генетического влияния как на склонность к риску в целом, так и многие отдельные виды рискованного поведения", - говорится в статье.

"Быть готовым пойти на риск - существенно важное качество для современного мира, - заявил Эбрехем Палмер, соавтор исследования из Школы медицины Сан-Диего в Университете Калифорнии .- Однако мы также знаем, что слишком большие риски или недостаточно глубокая оценка последствий рискованных решений, грозит большей уязвимостью для курения, алкоголизма и других форм наркотической зависимости".

"Группа ученых надеется понять фундаментальные молекулярные и клеточные процессы, которые определяют человеческое поведение, и узнать, как предотвратить и лечить наркоманию", - передает газета.

"Склонность к принятию риска, как считается, играет роль во многих психиатрических расстройствах, - указывает другой соавтор исследования, Мюррей Стейн из Школы медицины Сан-Диего в Университете Калифорнии. - Например, пациенты с тревожными расстройствами могут видеть риск в определенных ситуациях и, следовательно, неоправданно их избегать. Понимание генетической основы склонности к риску критично для понимания этих расстройств и разработки более эффективных способов лечения".

"Ученые установили, что генетические варианты, связанные с общей склонностью к риску, также ассоциируются с более рискованными типами поведения, такими как езда на высокой скорости, употребление алкоголя, табака и марихуаны, с более рискованными инвестициями и более рискованным поведением в сексуальной жизни", а также с некоторыми качествами личности и психоневрологическими состояниями, такими как синдром дефицита внимания и гиперактивности, биполярное расстройство и шизофрения, сообщает Daily Mail.

"Влияние каждого из 124 вариантов генов отдельно очень мало, однако исследователи обнаружили, что их совместное влияние может быть существенным", - отмечается в статье.