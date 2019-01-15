В центре поездок в Россию политиков из французской Швейцарии

Издание Le Temps ознакомилось с постановлением об отказе в рассмотрении жалобы в прокуратуре швейцарского кантона Во в рамках дела о поездках в Россию главы департамента финансов кантора Во Паскаля Брулиса и члена правительства кантона Во Жеральдин Савари. Это документ, детализирующий их поездки на российский Дальний Восток и их финансирование.

"Экспедиции в Россию Паскаля Брулиса и Жеральдин Савари в компании миллиардера Фредерика Паулсена потрясли политический мир кантора Во. Помимо полемики о связях между различными главными героями, эти поездки при этом не содержат ничего противозаконного: так считает генеральный прокурор кантона Во Эрик Коттье, который подтвердил это в постановлении об отказе в рассмотрении жалобы, датированном 25 октября 2018 года, что вызвало критику со стороны крайне левых. Издание Le Temps первым смогло ознакомиться с этим пока еще конфиденциальным документом, в котором описываются предварительные расследования, проведенные кантональной полицией Во", - сообщает корреспондент Le Temps Ян Пашар.

"На 19 страницах этого постановления на основании допроса бывшего журналиста и организатора поездок Эрика Хёсли (главного редактор Le Temps c 1998 по 2004 год) подробно рассказывается о поездках Жеральдин Савари и Паскаля Брулиса на российский Дальний Восток. Допросы проводились инспекторами службы безопасности, которые длились соответственно пять, три и четыре часа. Из них следует, что Эрик Хёсли, автор книг о России, организовал в общей сложности пятнадцать экспедиций в эту страну вместе с различными деятелями французской Швейцарии, среди которых фигурировали многие другие политики всех мастей, такие как Франсуа Лоншан, Паскаль Кушепен, ИзабельШассо, Роберт Крамер и Люк Рекордон", - говорится в статье.

"2008 год был отмечен встречей Эрика Хёсли с персонажем, ставшим центральным в этом деле: миллиардером Фредериком Паулсеном, шведским бизнесменом, проживающим в кантоне Во и являющимся почетным консулом России", - указывает автор статьи.

"Два политика из кантона Во и миллиардер оказывались вместе еще в нескольких поездках: на остров Врангеля (2011), на Курильские острова и Сахалин (2012) и на реку Амур (2013)", - говорится далее.

"Следователей стремились прояснить главным образом вопросы о финансировании этих поездок, чтобы определить, получили ли два водуазских должностных лица неоправданные преимущества, такие как оплата всех поездок или их части. Это весьма чувствительный вопрос для Паскаля Брули, отвечающего за финансы кантона Во, в котором Фредерик Паулсен пользуется фиксированным налогообложением", - пишет газета.

"Прокуратура убедилась в том, что каждый участник "оплатил свою долю расходов, либо индивидуально, посредством покупки авиабилетов или оплаты за номер в отеле на месте, либо заплатив свою задолженность после окончательного выставления счета за общие расходы ", - говорится в статье. Вероятность того, что Фредерик Паулсен или кто-то другой мог когда-либо предоставить "тур" или еду, не может, с точки зрения прокурора, означать принятие выгоды. Судья также отмечает, что "расходы, указанные Эриком Хёсли, соответствуют действительности", напоминая об условиях проживания в этих поездках, оцениваемых как "спартанские" (иногда в общежитиях или вагончиках)", - отмечает журналист.

"В соответствии с этими данными, генеральный прокурор счел излишним требовать допроса Фредерика Паулсена и приказал выдать постановление об отказе в рассмотрении жалобы. 25 октября дело было завершено с юридической точки зрения. Но не с политической. После разоблачений о финансовом участии шведа в своей предвыборной кампании Жеральдин Савари отступилась от борьбы: 6 ноября она отказалась выставлять свою кандидатуру на федеральных выборах", - резюмирует Пашар.

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