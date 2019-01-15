"Газ": серийный убийца

"Рассмотрим путинские годы сквозь призму русского слова "газ", которое описывает, расшифровывает и анализирует эту неповторимую страну", - пишет журналистка французской Liberation Вероника Дорман.

"Газ: российская манна небесная, на которой большей частью держится экономическая рента страны, имеющей в своем владении 24% мировых запасов природного газа, она же оказывается смертоносной для своих собственных граждан. В понедельник на рассвете произошел взрыв бытового газа в жилом доме города Шахты, расположенного на юге России, при этом один человек погиб и несколько человек получили ранения", - говорится в статье.

"Ровно за две недели до этого, 31 декабря, в такой же утренний час (6 часов утра) в городе Магнитогорск, на Урале, произошел взрыв из-за утечки бытового газа (по официальной версии), приведший к обрушению части девятиэтажного здания, 35 квартир были разрушены, еще 10 других повреждены. Тела 39 погибших были извлечены из-под обломков аварийно-спасательными службами, которые несколько дней работали в условиях лютого мороза", - отмечает журналистка.

"1 января неподалеку от этого дома взорвалась маршрутка, где находилось трое мужчин. Еще одна газовая история, так как, по сообщениям властей, машина работала на метане. Роковое совпадение? - задумывается автор статьи. - Этого оказалось достаточно, чтобы по поверженному в печаль городу поползли слухи, раздуваемые независимым онлайновым СМИ Znak.com: по данным этого источника, взорвавшаяся квартира за несколько дней до произошедшего была арендована какими-то неизвестными, в то время как взрыв маршрутки на самом деле являлся антитеррористической операцией".

"Теракт или несчастный случай? Попустительство или недосмотр властей? Столько вопросов, которые не являются уделом одних лишь сторонников теории заговора. В России непрозрачность власти и распространяющееся по всем направлениям господство служб безопасности в любых драматических ситуациях дают уверенность только в одном: официальная версия редко бывает правдивой. Даже когда речь идет о так называем "банальном" происшествии. Смертоносные взрывы бытового газа стали частью повседневной жизни россиян, устаревшие инфраструктуры восходят к советской эпохе и стандарты безопасности часто игнорируются. За последние два года к гибели людей привели как минимум 44 взрыва бытового газа в жилых зданиях", - резюмирует Дорман.