15 января 2019 г. Софи Кристи | The Telegraph Миллениалы занимаются "гостингом" своих работодателей - и те ничего не могут поделать "Слово "гостинг", означающее практику игнорирования потенциального партнера после того, как с ним побеседовали или сходили на свидание (от англ. ghost - призрак - Прим. ред.), было одним из самых громких слов в 2018 году. Как считалось, этот тренд ограничен миром знакомств и свиданий, - пишет The Telegraph. - Однако, к значительному ужасу компаний по всему миру, гостинг становится все более распространенным явлением и на рабочем месте. Сотрудники просто уходят и никогда не возвращаются, не увольняясь формально и не предоставляя объяснений". "Или же потенциальные соискатели соглашаются прийти на собеседование, но не приходят, в то время как соискатели, успешно его прошедшие, не являются на работу в свой первый день", - поясняет издание. "Исчезновение сотрудников-миллениалов стало настолько распространенным явлением, что оно упоминается даже в "Бежевой книге" - докладе об экономической ситуации в США - которую выпускает правление Федеральной резервной системы. Ряд работодателей, говорится там, сообщает, что их "загостили", и под этим имеется в виду ситуация, когда работники перестали приходить на работу без уведомления, и связаться с ним было невозможно", - отмечает газета. "Гостинг стал проблемой и для Великобритании, - подчеркивает издание - Опрос, проведенный сайтом вакансий CV-Library, в котором приняли участие 1200 британских специалистов, показал, что каждый десятый сотрудник решал не ходить на собеседование в последнюю минуту, причем эта цифра вырастает до 17,7% среди миллениалов, а среди уже работающих людей 10% "гостили" своих работодателей в прошлом". "Занятость находится на рекордно высоком уровне, - описывает The Telegraph ситуацию в Великобритании, - и насыщенный рынок труда означает, что компаниям приходится сражаться за привлечение квалифицированных кадров и сохранение уже имеющихся сотрудников". "Соискатели начинают осознавать тот факт, что они могут использовать многочисленные предложения о работе для получения большей зарплаты. А уже занятые работники, в свою очередь, понимают, что найти работу легче, чем когда бы то ни было, и поэтому просто выйти за дверь - это более предпочтительный вариант по сравнению с неловкими разговоры и необходимостью отрабатывать срок от подачи заявления до фактического увольнения", - говорится в статье. "Кроме того, технологии изменили способ общения молодых людей. Социальные сети и мессенджеры сокращают количество личных контактов и делают нормальным возможность прекращение контактов с кем-то без объяснений или оправданий", - отмечает The Telegraph. "По словам Джейн Эмфлетт, главы отдела кадров в юридической конторе Говарда Кеннеди, хотя гостинг считается трендом миллениалов, он не ограничен лишь молодым сотрудниками. Порой его причиной может быть личный кризис - злоупотребление алкоголем или психоактивными веществами, бытовые или семейные вопросы - или издевательства на работе", - сообщается в статье. Как считает Эмма Баллен из HR-компании MHR, гостинг станет еще более распространенным явлением. "Сегодня гостинг - это неотъемлемая часть процесса найма сотрудников и организации должны осознавать это, - говорит она. - Это - продукт цифрового мира, в котором мы сегодня живем. Люди так привыкли к безликим контактам и анонимным действиям в сети, что, по их мнению, гостинг - это приемлемое поведение". Источник: The Telegraph