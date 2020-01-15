Президент Абхазии свергнут

"(...) Через два дня после переизбрания на пост главы Абхазии, 10 сентября, Рауль Хаджимба получил поздравительное послание от Владимира Путина. В минувшее воскресенье, четыре месяца спустя после весьма сомнительных выборов, абхазский "президент" ушел в отставку под давлением улицы и уверенной в своей правоте оппозиции", - пишет корреспондент Le Figaro в Тбилиси Режис Жанте.

"Как это нередко бывало в Абхазии или других сепаратистских республиках, поддерживаемых Москвой, для успокоения кризисов у Кремля не было иного выбора, кроме как посылать в этот район своих эмиссаров. В воскресенье днем, через два часа после прибытия в столицу Абхазии Сухум Владислава Суркова, наиболее влиятельного "помощника" президента Путина, Рауль Хаджимба отказался от борьбы. Примерно также поступил Александр Анкваб в 2014 году, изгнанный из своего кресла тогдашним лидером народных протестов Раулем Хаджимбой", - говорится в статье.

"(...) Абхазия полностью зависит от Москвы. Все кандидаты являются пророссийскими или притворяются таковыми, поэтому Кремль позволяет, чтобы все шло своим чередом", - поясняет один высокопоставленный абхазский чиновник на условиях анонимности.

"Когда прошлой весной в этой республике, которая признана (после российско-грузинской войны 2008 года) только Россией, Сирией, Никарагуа, Венесуэлой и Науру, вдали замаячил президентский пост, главный противник Хаджимбы Аслан Бжания чуть не умер из-за отравления тяжелыми металлами" - указывает автор статьи.

"Далее выборы прошли без основного конкурента Хаджимбы, который, как и он см, являлся выходцем из рядов советского КГБ. Однако уходящий президент вынужден был согласиться на второй тур. 8 сентября он получил 47,38% голосов против 46,19 % голосов за Алхаса Квицинию, ветерана войны 1992-1993 годов, который в короткие сроки заменил Бжанию", - пишет Le Figaro.

"Квициния сразу стал оспаривать результаты выборов. Протестуя против бездействия абхазских учреждений, 9 января несколько сотен человек во главе с Ахрой Авидзбой, родственником криминального авторитета, который, как утверждается, был убит в конце ноября приближенными из личной гвардии Хаджимбы, взяли штурмом администрацию президента. Чтобы разрядить обстановку, абхазский парламент объявил о проведении повторных президентских выборов 22 марта. Но они будут проходит уже без Хаджимбы", - резюмирует Режис Жанте.