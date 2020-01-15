Австралийские пожары - это будущее в потеплевшем мире, утверждают ученые

"(...) Планета горит в буквальном смысле этого слова. В Австралии, Амазонии или в Камбодже тысячи гектаров оказываются в дыму, что приводит к гибели людей и уничтожению флоры и фауны. Эти драматические явления являются лишь небольшим намеком на то, что нас ждет в потеплевшем мире. Согласно исследованию, проведенному английскими и австралийскими учеными, опубликованному во вторник, 14 января, изменения климата нарастают практически повсюду в мире, вызывая риск возникновения пожаров. И подобные явления должны значительно усугубиться к концу века", - пишет Le Monde.

"Пожары в Австралии - это сигналы о том, какими могут быть нормальные условия в будущем мире, где температура увеличится на 3 С", - утверждает Ричард Беттс, профессор Британской национальной службы метеорологии и один из авторов обзора, опубликованного на сайте ScienceBrief Университета Восточной Англии (Великобритания). Ученые изучили 57 исследований о воздействии изменения климата на пожары, опубликованных после появления последнего доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), вышедшего в 2013 году", - говорится в статье.

"Все они указывают на увеличение частоты и тяжести периодов, в течение которых погодные условия являются благоприятными для распространения пожаров из-за сочетания высоких температур, низкой влажности, осадков и частых сильных ветров. Эта реальность в настоящее время носит глобальный характер, за исключением нескольких изолированных регионов. По данным исследования, опубликованного в 2015 году, в глобальном масштабе период, в течение которого эти условия объединяются, с 1979 по 2013 года увеличился на 20%. Между тем, эти опасные ситуации не приводят к пожарам автоматически, - говорится в статье. "Их активность также зависит от количества доступного топлива, такого как сухая растительность, от возгорания - независимо от того, начинаются ли пожары из-за молнии или из-за действий людей, а также от контроля над ними", - объясняют Эмили Джоцджер и Кристина Делир, исследователи из Météo France, специализирующиеся на воздействии изменения климата на растительность.

"(...) Влияние изменений климата уже начинает ощущаться: повышение глобальных температур, увеличение периодов сильной жары и засух в некоторых регионах усиливают риск пожаров. Говоря научным языком, этот сигнал об изменении климата исходит от естественной изменчивости климата", - пишет Le Monde. - (...) В настоящий момент это относится к Амазонии, Средиземноморью, Скандинавии, западу Соединенных Штатов и Канаде (...)".

"Однако этот сигнал еще не появился в Сибири или Австралии, - указывает автор статьи. "В Австралии климат сильно варьирует из года в год, в основном из-за явления Эль-Ниньо [которое часто вызывает засухи в стране]. Это размывает сигнал, связанный с парниковыми газами, - объясняет Рено Барберо, климатолог из Национального научно-исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды. - Тем не менее, вклад изменения климата в нынешние пожары, вероятно, очень велик".

"(...) Ожидается, что к концу столетия подобная ситуация ухудшится. Прогнозы показывают, что на высоких широтах Северного полушария сезон пожаров увеличится более чем на двадцать дней. Модели также показывают увеличение частоты экстремальных пожаров: это те пожары, которые происходят каждые 100 лет, самые разрушительные, теперь они могут происходить в Европе каждые пять-пятьдесят лет", - указывает Гаррик.

"(...) Худшее еще впереди, но его размах все еще можно ограничить сдерживанием температурных скачков. Согласно исследованию, опубликованному в 2018 году, потепление на 1,5 C в средиземноморской Европе приведет к увеличению площади сжигаемой поверхности на 40% по сравнению со 100% при увеличении температуры на 3 C", - отмечает Le Monde.

"С каждым градусом ситуация на фронте пожара будет ухудшаться, - напоминает Мэтью Джонс. - Необходимо срочно приступить к соблюдению Парижского соглашения, чтобы повышение температуры было значительно ниже 2 С".