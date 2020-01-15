Физкультура сокращает риск заболеть 7 видами рака, установили ученые

"(...) Большое исследование ученых Американского онкологического общества, опубликованное в конце декабря 2019 года в журнале Journal of Clinical Oncology, показывает связь между физической активностью и заболеваемостью 15 видами рака. В этом исследовании собраны данные из девяти когорт, включающих 755 459 человек, которые наблюдались в течение десяти лет (при этом рак легких не изучался из-за высокого фактора риска, который представляет собой табак)", - пишет Le Monde.

"Результаты очевидны: еженедельная физическая нагрузка умеренной интенсивности в течение 2,5 - 5 часов (3-6 метаболических эквивалентов, англ. metabolic equivalents of task - MET - единицы измерения энергетических потребностей организма) или от 1,25 до 2,5 часов интенсивной физической активности значительно снижают риск заболеть 7 различными видами рака. При умеренной активности, например, при быстрой ходьбе, сжигается в 3-6 раз больше энергии, чем в сидячем положении. Интенсивная же активность превышает 6 МЕТ, и такой уровень соответствует высшему показателю диапазона рекомендаций ВОЗ, то есть активности, необходимой, чтобы "иметь возможность получить дополнительную пользу для здоровья", - говорится в статье.

"Более конкретно изученные данные показывают, что для рака толстой кишки у мужчины риск заболевания снижается на 8%, если заниматься 2,5 часа в неделю, и на 15% при физической нагрузке 5 часов в неделю. То же самое верно в отношении рака молочной железы (сниженный риск от 6% до 10%), эндометрия, почек, печени (риск уменьшается на 18% и 27%), а также миеломы и неходжкинской лимфомы", - пишет Le Monde.

"(...) Многочисленные исследования показали, что увеличение индекса массы тела (ИМТ) связано с повышенным риском развития рака. Недавнее датское исследование выявляет повышение риска рака на 12% для людей с избыточным весом или ожирением. Ожирение создает механизм хронического воспаления и резистентности к инсулину, которые являются канцерогенными факторами".

"Кроме того, наращивание мышечной массы снижает токсичность проводимых процедур лечения. Национальный институт рака приходит к заключению, что спорт также оказывает стимулирующее воздействие на висцеральный жир. В более общем смысле физическая активность воздействует на определенные гормоны (инсулин и эстрогены), на воспаление (адипонектин и лептин) и повышает иммунитет, увеличивая количество и/или активность макрофагов и лимфоцитов", - передает автор статьи.

"Постоянная и регулярная физическая активность является лучшим способом уменьшить усталость. И, поскольку сидячий образ жизни связан с повышенным риском развития рака, спорт - в качестве добродетельного, а не порочного круга - борется с неотделимой от этой болезни малоподвижностью. Борьба с болезнью является тяжелым испытанием, но физическая активность может стать союзником. К тому же в любом случае это хорошо для морального состояния!" - резюмирует издание.