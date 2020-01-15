"На шумной заре десятилетия 2020-х годов ничто не зафиксировано, все преходяще"

"В нашем мире геополитика находится в возбужденном состоянии, и поэтому ориентиры меняются от недели к неделе", - пишет обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман, анализируя ситуацию первых дней января 2020 года.

"Даже Владимир Путин, человек, возродивший легендарные советские знания и опыт в отношениях с арабским миром, лидер, который три года подряд продвигал пешки на мировой арене - даже он в конечном счете примирился со сложностями Востока", - указывает автор статьи.

"Дипломатическим амбициям российского президента, поддержанным по этому поводу его турецким союзником Реджепом Тайипом Эрдоганом, нанес поражение мятежный ливийский маршал Хафтар, который покинул Москву во вторник, 14 января, не подписав предложенное перемирие", - отмечает Кауфман. - (...) Но на шумной заре десятилетия 2020-годов ничто не зафиксировано, все преходяще. В мире, находящемся в состоянии геополитического возбуждения, где единственной постоянной величиной считается распад, ориентиры меняются от недели к неделе".

"(...) Растущая напряженность в отношениях между Ираном и Соединенными Штатами достигла кульминации 3 января, когда в Багдаде ударом американского беспилотника был убит генерал Касем Сулеймани, создатель политики региональной экспансии Исламской Республики. Умеренные ответные действия Тегерана вселили надежду на паузу в противостоянии, однако сопровождавший его ужасный промах, который привел к случайному уничтожению украинского авиалайнера и гибели его 176 пассажиров, вновь ввергает Иран в неопределенность", - комментирует журналистка. - Раздираемый Ираном и США, мучимый серьезным протестным движением Ирак потребовал вывода американских войск; Вашингтон отказался. Война в Сирии, похоже, никак не может закончиться; теперь под российскими бомбами оказался Идлиб и его жители. Становится ясно, что ливийский конфликт не только не угас, но даже интернационализировался: как и в Сирии, воспользовавшись отсутствием стран Запада, в него совместно вмешиваются Москва и Анкара, служа интересам различных лагерей, однако и им не удается найти решение, которое могло бы положить конец войне".

"Соединенные Штаты Дональда Трампа ведут себя как нерешительный игрок, не желающий участвовать в этом беспорядке, чем повергают своих союзников в Европе и на Ближнем Востоке в величайшую растерянность. Стратегия нынешнего американского президента, если она вообще существует, не поддается интерпретации. (...) Ближайшие союзники в панике: премьер-министр Канады ДжастинТрюдо теперь обвиняет Вашингтон в том, что он стоит за эскалацией, которая привела к уничтожению украинского "Боинга", на борту которого находилось 57 канадцев, а британский министр обороны Бен Уоллес в интервью The Sunday Times признался, что он проснуться ночью, думая о конце американского лидерства. "Сделанные в 2010 году предположения, что мы всегда будем входить в коалицию с США, теперь просто больше не соответствуют действительности", - заявил он.

"(...) Путинская Россия является прямой противоположностью трамповской Америки. Первая всячески стремится расширить свое влияние за рубежом, дабы наилучшим образом компенсировать свою экономическую слабость внутри - как, впрочем, действовал и ныне несуществующий Советский Союз - а вторая хочет избавиться от своих внешних обязательств, дабы наилучшим образом сосредоточиться на своей внутренней силе", - анализирует Кауфман. - Москва никогда не сдается, ревностно отстаивая свое право на зону влияния в своем соседстве, даже если это означает оккупацию части Украины. Россия возвращается в Сирию, Ливию и даже в Африку, где дислоцируются ее наемники, порой вопреки резолюциям, за которые она сама же голосовала в Совбезе ООН - правда, голосует она все меньше и меньше, превратившись в блокирующий фактор и действуя в тесном сотрудничестве с Китаем".

"А что Китай? Он верен своему имиджу и в шумном начале 2020 года тихо и незаметно ткет свое полотно. Свою силу он создает терпеливо, как внутри, так и снаружи, ничуть не заботясь о своем моральном состоянии, - отмечает журналистка. - Остается Европа. Она оказывается в центре всех опасностей, служит мишенью для всевозможных аппетитов, терзается из-за своего морального состояния, но все же начинает осознавать невозможность оставаться вегетарианкой в мире хищников. (...) Между тем, на следующей неделе все может измениться", - резюмирует автор статьи.