15 января 2020 г. Шон О'Нил, Дэвид Браун и Джордж Гринвуд | The Times Гарри и Меган "отказываются" от претензий на международную охрану "Герцог и герцогиня Сассексские отказались от своей публичной претензии на то, что они являются "лицами, пользующимися международной защитой". Это является знаком того, что безопасность оказалась одной из самых сложных тем в переговорах об их будущем", - передает The Times. "Пара, которая хочет делить свое время между Великобританией и Канадой, заявила в прошлую среду, что они отказываются от своей роли высокопоставленных членов королевской семьи, но указали, что они имеют законное право на защиту вооруженной полиции, финансируемую налогоплательщиками", - напоминает газета, добавляя, что соответствующее заявление было сделано на их новом веб-сайте. "(...) Однако The Times обнаружила, что эта претензия была удалена на следующий день после того, как появились вопросы об уровне государственной безопасности, на который могут рассчитывать 35-летний Гарри и 38-летняя Меган в том случае, если бы они не будут выполнять королевские обязанности", - говорится в статье. Издание поясняет, что "правовое понятие лиц, пользующихся международной защитой, берет свое начало в Конвенции ООН от 1973 года, направленной на защиту дипломатов и политических лидеров. В британском законодательстве она присутствует в Законе о лицах, пользующихся международной защитой, от 1978 года, который предусматривает "особую защиту" для глав государств, людей, представляющих главу государств, премьер-министров, министров иностранных дел и дипломатов. Законодательство Великобритании также распространяется на членов семей защищаемых лиц (...). Однако эти меры защиты не будут применяться автоматически, если человек находится за пределами Великобритании". "Скотланд-Ярд с трудом справляется с обеспечением уровня безопасности, требуемого для королевской семьи, где официальные обязанности выполняют три поколения. Стоимость обеспечения безопасности для королевской семьи никогда не разглашается, но, как известно, в последние годы она резко возросла, - сообщает газета. - Лондонской полиции было приказано увеличить число сотрудников охраны на одну пятую - с 449 до 540, но ей оказалось "исключительно трудно" сделать это из-за нехватки учебных курсов. В настоящее время королевская безопасность в значительной степени зависит от сверхурочной работы полиции, и счета за авиабилеты и отели для офицеров резко возросли. Семинедельное пребывание герцога и герцогини в Канаде на Рождество окажется чрезвычайно дорогостоящим, так как потребовало работы 10 офицеров для осуществления круглосуточной охраны". "Эксперты по правовым вопросам считают, что если супруги не будут выполнять официальных обязанностей, они не подпадают под действие Конвенции ООН о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой. Ян Воутерс, профессор международного права в Лёвенском католическом университете в Бельгии, сказал: "Гарри и Меган хотят отойти от выполнения королевских обязанностей и стать полностью частными лицами. Поэтому весьма спорно, имеют ли они законное право на статус лиц, пользующихся международной защитой ". "Международная защита не будет сохраняться, если человек переходит к полностью частной жизни. Логический вывод заключается в том, что между Великобританией и Канадой должно быть заключено двустороннее соглашение, обеспечивающее их безопасность", - полагает он. "Канада, страна Содружества, опровергла сообщения о том, что она готова покрывать расходы на безопасность Гарри и Меган, когда они там находятся. (...) Антимонархическая организация Republic подсчитала, что безопасность королевской семьи, которая включает круглосуточную охрану резиденций и отдельных лиц, а также специальные развертывания в случае визитов и мероприятий - обходятся британским налогоплательщикам в 106 млн фунтов стерлингов в год. Решения о том, кому должна предоставляться защита, и об уровне безопасности, принимаются Исполнительным комитетом по делам королевской семьи и VIP-лиц, органом Министерства внутренних дел", - сообщается в публикации. "Мы не даем комментариев по вопросам безопасности", - заявила пресс-секретарь герцога и герцогини. (...) Источник: The Times