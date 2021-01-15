Комендантский час с 18:00, а не с 20:00 во Франции более эффективен в борьбе с эпидемией Covid-19?

"(...) Перед лицом "находящейся под контролем, но в то же время нестабильной" эпидемической ситуации Жан Кастекс в четверг 14 января объявил о том, что на всей территории Франции комендантский час будет начинаться не в 20:00, а в 18:00. В поддержку этого решения премьер-министр заявил, что "по имеющимся на сегодняшний день данным, эта санитарная мера достаточно эффективна", поскольку "в первых пятнадцати департаментах, где комендантский час был введен с 18:00, со 2 января прирост числа новых случаев в два, а то и в три раза ниже, чем в других департаментах страны", - пишет Le Monde.

"Ранее такой же аргумент выдвигал министр здравоохранения Оливье Веран, который объяснял, что "во всех департаментах, которые ввели эту меру, рост заболеваемости составляет 16%, в то время как в других наблюдается рост в 43%, - говорится в статье. - Однако многие эксперты, изучающие эпидемию Covid-19, не предрешая вопрос об эффективности расширенного комендантского часа, все же высказывают мнение, что такие данные не так легко интерпретировать. Во-первых, пока не хватает перспективы. Что касается уровня заболеваемости, рассматривались только случаи, для которых тестирование проводилось 7 января, объясняет в Twitter Гийом Розье, специалист по компьютерной инженерии, создавший инструмент мониторинга CovidTracker. (...) Пяти дней недостаточно для изучения течения болезни с инкубационным периодом от 2 до 14 дней".

"Что касается госпитализаций - данные более надежны, чем заболеваемость, поскольку они не варьируются в зависимости от усилий по скринингу или профилактических тестов в канун Рождества: "Начинает проглядываться тенденция, но необходимо еще подождать несколько дней", - поясняет Мирча Софонеа, преподаватель эпидемиологии и эволюции инфекционных заболеваний Университета Монпелье.

"(...) Более того, даже при наличии более четких цифр всегда сложно делать выводы о характеристиках конкретной меры, когда несколько явлений накладываются друг на друга. Каникулы в конце года ознаменовались очень активными и непривычными просьбами о скрининге на коронавирус, началом зимних холодов и еще большим заражением внутри семей во время праздников, не говоря уже о распространении британского варианта на территории Франции", - комментирует автор статьи Дельфина Рукот.

"(...) До сих пор нет данных о том, есть ли реальная разница между комендантским часом с 20:00 и с 18:00. Но цель остается той же: уменьшить социальное взаимодействие", - резюмирует Рено Пиарру, эпидемиолог парижской больницы Питье-Сальпетриер.

"Такая мера нацелена на дружеские или семейные посиделки, проходящие вне работы и, скорее всего, без маски, а также на движение в закрытых местах, таких как магазины. По данным исследования Института Пастера, опубликованного 17 декабря, на таких частных собраниях происходит больше всего заражений", - говорится в статье.

"Согласно исследованию эпидемиологов из Национального агентства общественного здравоохранения о мерах, принятых в октябре и ноябре для сдерживания эпидемии во Франции, "комендантский час [в 21:00, введенный 17 октября] и другие местные ограничительные меры (...) могли сыграть значительную роль" в сокращении передачи вируса. Авторы также предполагают "резонансный" эффект этих мер на другие департаменты, не затронутые комендантским часом, но где циркуляция вируса, тем не менее, одновременно снизилась", - сообщает журналистка.

"(...) По мнению Жана Кастекса, правительство по-прежнему "последовательно придерживается поэтапной и пропорциональной стратегией реагирования" на риски. Режим самоизоляции, который сейчас не стоит на повестке дня, можно ввести, если эпидемиологическая ситуация резко ухудшится. Оливье Веран, со своей стороны, заявляет об "эмпирическом подходе". "Сработает или нет? Посмотрим", - сказал он в четверг во время поездки в Мец. Однако "динамика эпидемии вызывает беспокойство, мы понимаем, что движемся в сторону более строгих мер", - анализирует Рено Пиарру.

"Почему-то мы всегда придерживаемся выжидательной тактики, говоря: "Мы с чем-то поэкспериментируем. Если сработает, тем лучше, а если нет, то, по крайней мере, население подготовлено и не сможет обвинить нас в том, что мы не пытались", - критикует Мирча Софонеа. По его мнению, откладывание более строгих мер означает риск того, что для борьбы с вирусом придется действовать более жестко и долго. "Лучше застать эпидемию врасплох, вводя строгие, но очень локальные меры, чтобы подавить новую вспышку и вернуться к контролируемой ситуации", - заявляет он, ссылаясь на решение об объявлении локальной самоизоляции.