15 января 2021 г. Алан Коуэлл | The New York Times Из Тауэра исчезла королева воронов, и Британия всматривается в древнее пророчество "(...) Некоторые считают, что в своих устрашающих клювах они держат будущее королевства. И вот статус одного из них - точнее, одной, их королевы Мерлины - был переквалифицирован из "самовольной отлучки" в пропавшую без вести", возвещая о внушающем страх исполнении предполагаемого пророчества времен короля Карла II в XVII веке: когда вороны покинут лондонский Тауэр, здание рухнет, а вместе с ним и королевство", - пишет The New York Times. "По крайней мере, такова история - смесь мифа, выдумки и жесткой коммерциализации - которая подняла постоянную колонию воронов в знаменитой лондонской тюрьме и дворце на северном берегу Темзы до редкого статуса: хранителей национальной судьбы с обрезанными крыльями, магнитов для туристических долларов", - говорится в статье. "Большинство людей, в том числе одетые в алые одежды стражи Тауэра, известные как бифитеры, с кривой усмешкой опровергают пророчество как выдумку, изобретенную в викторианской Британии в XIX веке. Но, учитывая другие нарративы, с которыми столкнулась страна - Covid-19 в своем самом смертоносном проявлении с момента начала распространения пандемии из далекого Китая год назад; травмы и невзгоды "Брекзита"; последовавшее разрушение уз, которые объединяют Соединенное Королевство - нельзя ли сказать, что это пророчество уже реализуется?" - задается вопросом издание. "Беспокойство начало зарождаться в декабре, когда Кристофер Скайф, смотритель воронов Тауэра, заметил, что Мерлины нет среди остальной группы - Джубили, Харриса, Гриппа, Рокки, Эрина и Поппи. По его словам, вначале он не слишком обеспокоился, потому что она была "свободолюбивой вороной, которая, насколько известно, не раз покидала территорию Тауэра". "Я ее друг, и поэтому она обычно возвращается к нам, но на этот раз не вернулась, поэтому я боюсь, что ее больше нет с нами", - рассказал он BBC. "В заявлении в среду хранители лондонского Тауэра подтвердили его подозрения. "Тот факт, что Мерлина по-прежнему отсутствует, указывает нам на то, что она, к сожалению, могла скончаться", - сообщило руководство Тауэра. "Для тех, кто следит за пророчествами, это был важный разворот событий. Чтобы пророчество исполнилось, количество воронов должно стать меньше шести - этот минимум оговорен в королевском указе. Но смотритель воронов Скайф хитроумно держал еще одну птицу (...). "Сейчас у нас здесь в Тауэре семь воронов, на одного больше, чем требуемых шесть, поэтому у нас нет никаких непосредственных планов по замещению места Мерлины", - заявило руководство башни. Тем не менее, по улетевшей королеве "будут очень скучать ее собратья-вороны, смотритель воронов и все мы в сообществе Тауэра". "Переплетение судьбы воронов с судьбами нации можно было предвидеть в августе прошлого года, когда опасения, связанные с пандемией коронавируса, лишили лондонский Тауэр части легионов его посетителей. Вороны, которых иногда собирательно именуют "стая" (англ. unkindness) заскучали и впали в беспокойство без человеческих контактов, которые приносили им перекусы в довесок к обычному рациону, включающему мышей, цыплят, мясо и печенье, пропитанное кровью животных. Говорят, что они также тосковали по стимулам, которые давала им человеческая аудитория за их коронные фокусы, включая мимикрию", - передает газета. "Один из воронов, Тор, еще до появления Мерлины в 2007 году, как сообщается, поприветствовал прибывшего с визитом президента России Владимира Путина, пожелав ему доброго утра. По сообщению The Guardian, Путин "несколько опешил". (...) Башня известная своей историей тюремных заключений, начиная с XII века, которые часто были прелюдией к обезглавливанию и другим формам казни, говорится в статье: "среди многочисленных обреченных заключенных Тауэра были две жены Генриха VIII; так называемые "принцы в Тауэре", которые исчезли там в XV веке и, по сообщениям, были убиты их дядей, королем Ричардом III; и беглый нацист Рудольф Гесс в 1941 году". "Более того, многие из примерно 3 млн посетителей в год (до пандемии) стекались сюда не только для того, чтобы окунуться в кровавую историю, но и полюбоваться тщательно охраняемыми драгоценностями короны. Лондонский Тауэр закрылся для посетителей 16 декабря, когда набирала силу последняя волна коронавируса", - указывает газета. (...) Источник: The New York Times