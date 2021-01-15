Защита природы как вызов на бой

"Премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг хочет спасти спорный проект газопровода "Северный поток-2" с помощью экологического фонда. Однако ей в лицо дует сильный ветер - из Берлина, а также из США", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"В первых словах документа 7/5696 необязательно можно усмотреть мировую политику. "Со своей поразительной, во многом находящейся под охраной природой" Мекленбург-Передняя Померания "имеет особую заинтересованность и несет особую ответственность за успешную защиту климата и окружающей среды", можно прочесть в документе. Вероятно, вызов Соединенных Штатов на бой редко был таким безобидным. Однако документ 7/5696, принятый на прошлой неделе (...), призван путем учреждения экологического фонда подорвать закон американского Конгресса, налагающий с целью "защиты европейской энергетической безопасности" санкции практически на каждого, кто связан с почти готовым газопроводом "Северный поток-2", проходящим через Балтийское море", - указывают журналисты Даниэль Бресслер и Петер Бургхарт.

"Одобренный ландтагом "Фонд защиты климата и окружающей среды Мекленбурга-Передней Померании" должен наряду с защитой видового разнообразия и охраной водоемов стать участником газопроводного бизнеса и таким образом помочь нейтрализовать санкции. Сможет ли он осуществить это и в какой мере, вызывает споры. Однако чем больше становится известно об идее фонда и его структуре, тем сильнее в лицо Швезиг дует ветер. Ее товарищ по партии Хайко Маас, будучи министром иностранных дел, вовсе не скрывает своего огорчения. Он считает важным совместно с США "искать решения, приемлемые для обеих сторон" (...)", - пишет издание.

"На самом деле Швезиг уже ранее получила отпор в Берлине со своей идеей фонда - слишком авантюрна его структура. Но, прежде всего, именно сейчас слишком нежелательны побочные эффекты, так как в связи с приходом к власти демократа Джо Байдена правительство ФРГ снова рассчитывает на дружественные отношения с США. "Подобного рода провокации именно сейчас нам не нужны", - говорит заместитель главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадепуль".

"Структура и направленность фонда Швезиг могут быть расценены США лишь как провокация, "особенно если учесть сильную роль, которую должен играть в фонде "Газпром", указывает Вадепуль. Принадлежащая российскому концерну "Газпром" компания Nord Stream 2 действительно должна для начала не только внести 20 млн евро, но и, согласно уставу, предложить директора. "То, что в Мекленбурге-Передней Померании при финансовой поддержке Москвы под прикрытием экологического фонда формируется лобби, действительно доводит абсурд до крайности", - прокомментировал проект Биджан Джир-Сарай, политик из партии СвДП, занимающийся вопросами внешней политики. "Просто возмутительным" назвала проект глава "зеленых" Анналена Баербок".

"Швезиг демонстрирует свое равнодушие к критике. (...) Также бывший глава правительства Мекленбурга-Передней Померании Эрвин Зеллеринг, который должен будет руководитель фондом, считает его "хорошим делом", как сказал он в разговоре с изданием Nordkurier", - говорится в статье.

"Впрочем, с правовой точки зрения фонд, возможно, нетвердо стоит на ногах. Экологическое объединение Deutsche Umwelthilfe (DUH) видит "существенные основания для подозрений в злоупотреблении правом учреждения фондов и нарушении положений ЕС о государственной поддержке".

"Есть "много причин для скепсиса", заявил представитель посольства США. Прежде всего, "нехватка транспарентности" и "почти полностью российское финансирование". Это, по его словам, доказывает, что в проекте "Северный поток-2" речь идет не только об экономике. "Северный поток-2" призван расколоть Европу и воспрепятствовать энергетической диверсификации. Говорить здесь еще и о защите окружающей среды значит "плевать в лицо многим немецким экологическим организациям, не признающим "Северный поток-2", - передает Süddeutsche Zeitung.