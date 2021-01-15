Трамп становится токсичным

"Уходящий президент, по-видимому, покинутый всеми, проводит последние дни в Белом доме в одиночестве. Трамп порвал отношения даже со своим личным адвокатом Джулиани", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Вероятно, в эти дни в Белом доме тихо. Коридоры пусты, большинства сотрудников нет. А те, кто еще здесь, наверняка пытаются избегать общения с человеком, которому вскоре предстоит отсюда уехать, - повествует журналист Торстен Денклер. - Возможно, Дональд Трамп использует эту возможность и бродит по коридорам, сидит в опустевшем конференц-зале и устраивается поудобнее за столом "Резолют" в Овальном кабинете, чтобы поразмышлять о своих, как ему кажется, больших успехах".

"Впрочем, говорят, что в основном он пребывает в недовольстве и жалости к самому себе. Он недоволен всеми теми, кто, как он считает, должны были быть ему вечно благодарны. А теперь один за другим отворачиваются от него. И испытывает жалость к себе, потому что он, вероятно, действительно полагает, что выборы были украдены у него темными силами".

"Противники импичмента говорили в основном о формальных причинах. Или о том, что сейчас настало время исцеления, а не нового раздора. Но почти никто открыто не защищал поведение Трампа в преддверии мятежа - ни в Палате представителей, ни вне ее, жалуется уходящий президент оставшимся в Белом доме сотрудникам. Ни его преданная пресс-секретарь Кейли Макинэни. Ни его зять Джаред Кушнер. Ни глава его аппарата Марк Медоуз", - говорится в статье.

"Говорят, в телефонном разговоре с главой республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти Трамп поддержал абсолютно необоснованное утверждение о том, что за атакой на Капитолий стоит движение "Антифа". Маккарти, до последнего защищавший утверждение Трампа об украденных выборах, возразил ему. "Это было не "Антифа", а MAGA. Я знаю, я там был". MAGA - это сокращение от предвыборного лозунга Трампа Make America Great Again ("Вернем Америке былое величие").

"Говорят, что в телефонном разговоре Трамп по-прежнему настаивал на том, что он победил на выборах. Маккарти, который до этого был верным сторонником Трампа, довольно грубо перебил его: "Хватит. Все прошло. Выборы прошли", - передает издание.

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани вел "феноменально безуспешную юридическую кампанию против того факта, что Джо Байден стал победителем на выборах". "Говорят, за свою юридическую поддержку Джулиани договорился с Трампом о гонораре в размере 20 тыс. долларов в день плюс оплата дополнительных расходов. Теперь Трамп якобы больше не готов оплачивать счета Джулиани. Расходы Джулиани на поездки в так называемые колеблющиеся штаты, где Трамп проиграл, Трамп теперь хочет контролировать лично. Как бы ни пытался Джулиани теперь дозвониться до своего шефа в Белом доме, его звонки блокируются".

"У Трампа сейчас мало причин видеть будущее в розовом свете, - продолжает издание. - Кроме импичмента его ждут различные судебные процессы. А авантюра под названием "политика" в конечном итоге лишь навредила его бизнесу. После штурма Капитолия десятки предприятий и организаций оборвали свои отношения с Трампом. Объединение профессиональных игроков в гольф PGA заявило, что исключило гольф-клуб Трампа в Бедминстере, Нью-Джерси, из списка турнира. Власти Нью-Йорка также прекратили дальнейшее сотрудничество с Трампом, что, вероятно, означает конец для ледового катка Трампа в Центральном парке и гольф-клуба Трампа в Бронксе".

"Особенно ощутимый удар по Трампу, вероятно, нанесет объявление Deutsche Bank о том, что будущем банк больше не будет предоставлять ему новые кредиты. В последнее время Deutsche Bank был единственным крупным финансовым институтом, который еще одалживал Трампу деньги. Долг Трампа перед банком составляет несколько сотен миллионов долларов. Неясно, сможет ли он его выплатить. Его отели и гольф-клубы, вероятно, серьезно пострадали от пандемии. К тому же его бизнес во много связан с его именем. А спустя четыре года президентства в стиле американских горок, чуть было не произошедшего переворота и двух импичментов имя Трампа стало токсичным. И он даже не может написать о своей досаде миру. Все соцсети заморозили его аккаунты", - констатирует Süddeutsche Zeitung.