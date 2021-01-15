На белом коне против Кремля

"Из Сибири в Москву, чтобы изгнать демона Владимира Путина: Александр Габышев привлекает к себе внимание на YouTube. И переживает репрессии", - пишет немецкая газета Die Tageszeitung.

"В ближайшее время Александр Габышев снова начнет свой путь - с марта и с одной лошадиной силой. На этой неделе самопровозглашенный "шаман-воин" объявил на YouTube, что снова отправляется в путь из сибирского города Якутска в столицу России Москву. На этот раз примерно 8 тыс. км он хочет преодолеть не пешком, а на белом коне. Его сторонники могут следовать за ним на автомобилях, - передает журналистка Барбара Эртель. - (...) Его цель - Кремль, а точнее президент Владимир Путин, которого он хочет изгнать".

"Впервые Габышев отправился в Москву в 2018 году, чтобы познакомить своих сограждан с традиционными верованиями малых народов Сибири. Однако это предприятие неожиданно закончилось, когда его собака попала под колеса и ее пришлось лечить в больнице", - повествует издание.

"Год спустя Габышев снова взял курс на Москву - все необходимое для путешествия, например, юрту, он вез за собой на тележке. Однако его миссия была другой: изгнать Путина. По словам Габышева, его задача состоит в установлении в стране демократии и обеспечении гармонии. А Путин - демон, природа его не любит. Везде, где появляется Путин, случаются катастрофы, считает шаман. Поэтому президент должен уйти, мирно, но при необходимости и насильно, заявил Габышев".

"По пути шамана поддерживало все больше людей. Доброжелательные граждане снабжали его деньгами и продуктами. Видео набирали миллионы просмотров", - отмечает издание.

"19 сентября Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области, доставили в Якутск и там отправили в психиатрическую больницу. (...) Одновременно было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Amnesty International считает Габышева политическим заключенным", - говорится в статье.

"В 2020 году Габышев также несколько месяцев принудительно провел в психиатрической больнице. Однако шаман не собирается сдаваться".

"Осенью 2019 года американский и белорусский политический консультант Виталий Шкляров сказал, что Габышев может стать для Кремля гораздо опаснее, чем протестные акции в Москве с несколькими тысячами участников. Посмотрим, сколько продлится его путешествие в этот раз", - пишет Die Tageszeitung.