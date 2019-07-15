Карла Бруни, готовая "бросить все" ради Николя Саркози, рассказывает о своей семейной жизни

"Несколько дней назад Николя Саркози беспрестанно восхвалял свою жену Карлу Бруни. Теперь настала очередь певицы снова поведать о своих отношениях с бывшим президентом Французской Республики (...). В последнем выпуске передачи "Влиятельные женщины", вышедшей на радиостанции FranceInter в эту субботу, 13 июля, 51-летняя франко-итальянка не скрывает своего восхищения своим мужем. Способна ли она бросить все ради мужчины? На этот вопрос Карла Бруни отвечает так: "Ради мужчины - нет, ради него [Николя Саркози] - да", - пишет Le Figaro.

"Встреча бывшей топ-модели и политика состоялась в ноябре 2007 года во время ужина в рекламной фирме Жака Сегела. К тому моменту она недавно рассталась с эссеистом и радиоведущим Рафаэлем Энтховеном, с которым у нее был сын Орельен. Он только что развелся с Сесилией Аттиас. И нежданно-негаданно Карла Бруни и Николя Саркози очаровали друг друга", - говорится в статье.

"Мы встретились с моим мужем в очень хорошее время. Никто из нас не стал причиной какого-либо разрушения. От нашей встречи не было никакого пепла, мы ничего не сожгли и не сломали", - признается бывшая первая леди.

"Через несколько месяцев после их встречи они вступили в брак. "Очень приятно быть замужем, особенно в 40 лет", - считает Карла Бруни. Что было дальше? Менее чем через четыре года, в октябре 2011 года, у пары появилась маленькая Джулия. (...) В то время Николя Саркози по-прежнему являлся президентом Французской Республики, а Карла Бруни выполняла свою миссию в качестве первой леди", - указывает автор статьи.

"Что привлекало Карлу Бруни в Елисейском дворце? "Помогать другим - вот что было прекраснее всего за эти пять лет. Это было лучшее, что я могла сделать", - говорит главная героиня. Одно можно сказать наверняка: Николя Саркози гордится работой, проделанной ею в период его президентства, - передает Le Figaro. - В интервью журналисту Лорану Делауссу 30 июня бывший глава государства заявил: "Карла была фантастической первой леди. Она неожиданно оказалась в совершенно незнакомой для нее политической среде из-за любви ко мне, к своей семье и к стране, которую она представляла. И, как мне кажется, она стала гордостью Франции".

"(...) Становилась ли она как бывшая модель жертвой сексуального насилия? Мать Орельена и Джулии утверждает, что нет. "Не знаю, почему, но мне удалось избежать грубого обращения и сексуального насилия". Осознавая, что ей повезло, она продолжает: "Я учу свою дочь говорить "нет", опасаться хищников и смотреть на мир открытыми глазами".