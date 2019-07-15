1989-й стал для Запада победой, которую сегодня едва можно отличить от поражения

Этой осенью исполняется 30 лет со времени мирных революций в Центральной и Восточной Европе, а также падения Берлинской стены. При этом у "Запада мало поводов наслаждаться победой системы. Венгрия и Польша в своей склонности к авторитаризму готовы отдалиться от него в политическом смысле. А Россия после антизападного поворота Путина в 2005 году настоятельно проявляет свою потребность в реванше", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung писательница и публицист Соня Марголина.

"Вопреки всем надеждам, вероятность того, что Россия - будучи остаточной империей после распада Советского Союза - придет к новому национальному самосознанию и смирится со своим поражением как мировой державы, была достаточно мала. (...) За обидой от неудачи рано или поздно следуют реакция протеста и настоятельная потребность в реванше", - говорится в статье.

"Расширение НАТО до российской границы наглядно продемонстрировало России ее поражение", отмечает автор публикации. "Расширение НАТО на восток и притязания России на потерянные сферы влияния стали нерешаемой дилеммой европейской политики безопасности. Особенно трагичным в этой связи кажется положение таких стран, которые, как Грузия и Украина, видят во вступлении в НАТО и ЕС альтернативу железным объятиям России и вынуждены платить за это высокую цену", - пишет Марголина.

"То, что 5-я статья - о коллективном ответе в случае агрессии - все чаще ставится под сомнение, что президент США чем раньше, тем лучше готов отвернуться от НАТО, а Турция покупает российские зенитные ракеты, показывает, насколько противоречивой была победа [Запада] и как быстро ее можно упустить. После распада Варшавского договора Западу не удалось заново сформировать коллективную систему безопасности в Европе. И теперь он подвержен опасности развалиться из-за своих внутренних конфликтов", - считает писательница.

"Демократия - не статья экспорта, она может развиться только благодаря собственной движущей силе общества, когда его институты достаточно сильны для того, чтобы прочно закрепить правовое государство и демократию. То, что этой задаче могут препятствовать культурные традиции и особый исторический путь, ярко демонстрирует ситуация в России".

"Страна стала не более демократичной, а более авторитарной и агрессивной", констатирует Марголина. Кроме того, и в некоторых других странах Восточной Европы распространяется "нелиберальная демократия". "Образ ЕС как нормативной структуры и примера для подражания для новичков в демократии более не соответствует восприятию многих его членов", - указывает публицист.

Доклад Мюллера о связях Дональда Трампа и его окружения с Россией, газопровод "Северный поток-2", решение Совета Европы о возвращении России права голоса - налицо "коррозия западной политики, основанной на ценностях". "Тот, кто думал, что со временем Россия может стать более "западной", должен осознать, что вместо этого Запад стал более "восточным", - полагает автор статьи.

"Обещания, которые после 1989 года исходили из того, что триумф западных ценностей - устойчивое явление, не устояли в кризисе признанных демократий и перед глобальными вызовами антилиберального авторитаризма. (...) Победу теперь едва ли можно отличить от поражения", - заключает Марголина.