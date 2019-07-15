Эти напитки атакуют зубную эмаль

"Новое исследование показало: больше всего зубам вредят не обычные сладкие напитки, а чай из гибискуса", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Адриан Люсси, профессор Бернского университета, проанализировал в своем исследовании более 100 напитков, продуктов питания и медикаментов - и пришел к неожиданным выводам. "Напитком с наибольшим "эрозионным потенциалом", вызвавшим в ходе эксперимента наибольшее снижение твердости зубной эмали, стал чай из гибискуса", - говорится в статье.

"Последствия эрозии зубной эмали могут быть очень болезненными, - отмечает издание. - В частности, зубы становятся чувствительными к непривычным температурам. К тому же они могут менять цвет. По словам врача-стоматолога Люсси, эрозия зубной эмали встречается все чаще, так как люди сегодня потребляют больше кислых продуктов питания и напитков".

Помимо чая из гибискуса особенно негативное воздействие оказывают на зубы, согласно исследованию, напитки Fanta Orange и light-версии Coca-Cola и Pepsi Cola. Активно воздействуют на зубную эмаль также алкогольные напитки и медикаменты, а пользующиеся дурной славой энергетические напитки, в свою очередь, менее вредны, но, тем не менее, все равно имеют высокий эрозионный потенциал, пишет издание.

"Для своего исследования Люсси использовал зубы, которые собирали стоматологи. Он подвергал их воздействию веществ в течение двух минут. Результаты показали: важную роль играет уровень pH, - поясняет автор статьи. - Он показывает, насколько кислотным или щелочным является напиток. Напитки с низкими показателями вредят зубам больше. Но есть и исключения: "Красное вино имеет относительно низкий уровень pH, но при этом меньший эрозионный потенциал".

По словам Люсси, это связано с так называемыми полифенолами, которые могут компенсировать вредное воздействие. Их можно было бы включать в состав ополаскивателей для рта, однако какие именно полифенолы имеют такой эффект, еще предстоит узнать.

"Неясным остается и то, почему вредны некоторые продукты. В случае с чаем из гибискуса это, вероятно, связано с веществами, содержащимися в растении, говорит Люсси. В случае с пивом исследователю, наоборот, до конца неясно, почему напиток не вызывает эрозию. "Это связано с белками в пиве, но какие именно из них вызывают такой эффект, мы пока не знаем", - говорит он".

"По словам исследователя, эрозионный потенциал некоторых напитков можно легко компенсировать. Например, в апельсиновый сок можно добавить кальций - как это распространено в США. Высокое содержание кальция объясняет так же и то, почему йогурты значительно менее вредны, чем, например, Coca-Cola Light. Здесь трюк с кальцием не сработает - как и со всеми напитками с уровнем Ph ниже 4. Light-версии напитков более вредны, так как в них добавляется лимонная кислота. "Она вреднее, чем углекислота", - указывает Люсси".

Чтобы защитить зубы, профессор советует пить напитки не маленькими глотками, а непрерывно. Также следует полоскать рот водой. "Важно не медлить с чисткой зубов после еды", - говорит Люсси. Широко распространенное мнение о том, что нужно подождать 30 минут, по его словам, контрпродуктивно", - передает Tages-Anzeiger.