Россия вооружается. А Германия ведет себя так, будто ничего не происходит

"Через три недели утратит силу договор о РСМД. Россия работает над новыми ракетами средней дальности, чтобы быть способной вести войну в том числе и в Европе, - пишет немецкое издание Die Welt. - Принятие второго "двойного решения" НАТО маловероятно".

В статье для научного журнала Sirius Генрих Браусс, некогда принимавший главное участие в определении стратегического курса НАТО, и Йоахим Краузе, директор Института политики безопасности в университете Киля, задались вопросом о том, какую цель преследует Россия, разрабатывая новый класс ракет средней дальности. Оба эксперта пришли к выводу: "Москва, по их словам, хочет добиться "способности занять доминирующее положение в эскалации регионального конфликта в Европе". Что значит: ядерные ракеты средней дальности не являются для России крайней мерой в самообороне. Скорее они являются неотъемлемой частью сценариев нападения", - передает журналист Клеменс Вергин.

"Расчет заключается в том, чтобы с помощью быстрых атак с применением конвенционального оружия добиться в Восточной Европе или в Черноморском регионе новых территорий - и держать их потом, угрожая ядерными ударами, ограниченными отдельными регионами. Россия, как заявил Браусс в разговоре с Welt am Sonntag, готовится "к региональным войнам в Европе, которые она хочет победоносно окончить с помощью угроз применения ядерного оружия", - говорится в статье.

При этом, отмечает автор статьи, в Германии, несмотря на то, что договор о РСМД потеряет свою силу через три недели, нет даже зачатков политических дебатов на эту тему.

"Тяжело представить, что в Германии еще раз утвердится "двойное решение" НАТО, которым альянс в конце 1970-х годов отреагировал на советские ракетные системы SS-20. Альтернативой могло бы стать наращивание конвенциональных вооружений для обеспечения мощной защиты восточного фланга НАТО от возможных российских атак", - указывает Вергин.

Отрицание немецким правительством реальности безответственно и опасно, так же как и противоречивые высказывания Трампа относительно НАТО, считает журналист. "Ведь если желание и способность альянса убедительно отреагировать на возможную атаку подвергают сомнению, это лишь воодушевляет кремлевского игрока, идущего ва-банк. И это делает российскую войну против одной из европейских стран вероятнее", - заключает Вергин.