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16 июля 2020 г.
15 июля 2020 г.

Корреспондент | Le Figaro

Во Франции подтвержден первый случай внутриутробного заражения Covid-19

"(...) В исследовании, опубликованном во вторник в журнале Nature Communications, французские врачи сообщили о первом подтвержденном случае внутриутробного заражения Covid-19. Новорожденный мальчик родился в марте в больнице университета Кламара и страдал от неврологических симптомов, связанных с этим заболеванием", - пишет Le Figaro.

"Мы показали, что в последние недели беременности возможна передача вируса от матери к плоду через плаценту ", - сказал агентству AFP доктор Даниэль Де Лука из больницы Антуана Беклера в Кламара, ведущий автор исследования. - Предыдущие исследования предполагали возможность пренатальной передачи от матери ребенку, но это новое исследование предоставляет доказательства".

"Необходимо проанализировать материнскую кровь, амниотическую жидкость, кровь новорожденного, плаценту и т. д. Собрать все эти образцы во время эпидемии при наличии чрезвычайных ситуаций во всех направлениях было непросто, на сей счет существовали подозрения, но не было доказательств", - пояснил он.

"Врачи провели исследование на примере женщины в возрасте 20 лет, госпитализированной в начале марта. Роды прошли путем кесарева сечения, поэтому все образцы можно было взять из потенциальных резервуаров вируса SARS-CoV-2, самая большая нагрузка была обнаружена в плаценте, - сообщает издание. "Оттуда через пуповину он шел к ребенку, где далее развивался", - указал доктор Де Лука.

"Через сутки после рождения у новорожденного обнаружились выраженные симптомы, включая ригидность мышц конечностей и повреждение нервной системы головного мозга. Данные симптомы в конечном счете исчезли сами по себе, еще до того, как врачи приняли решение о лечении, в отсутствие известного лекарства от Covid, - пишет Le Figaro. "Плохая новость состоит в том, что такое может произойти. Хорошей новостью является то, что это случается редко - очень редко, даже в соотношении с численностью населения", - прокомментировал доктор Де Лука.

Источник: Le Figaro


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