На российском Дальнем Востоке "люди протестуют, потому что у них крадут их голоса"

Политолог Федор Крашенинников в интервью Le Figaro размышляет о протестных акциях в Хабаровске, на которые вышли несколько тысяч человек после ареста местного губернатора Сергея Фургала.

"(...) Трудно составить свое мнение по поводу виновности Фургала. Партия ЛДПР часто связана с региональными экономическими элитами, а порой и с откровенно сомнительными предпринимателями. Не исключено, что Фургал виновен. Но имеет большое значение тот факт, что его дело было перенесено в столицу. Он губернатор Хабаровска, его арестовали в Хабаровске за преступление, совершенное в Хабаровске, зачем же судить его в Москве? Это звучит как попытка вывести его из строя", - отмечает Крашенинников.

"(...) Только что с принятием новой Конституции завершился избирательный цикл. Сейчас Кремль готовится к новому циклу, связанному с региональными, законодательными, а затем президентскими выборами. Становится очевидно, что они решили вернуть себе контроль там, где частично его утратили, и избавиться от всех губернаторов, которые были избраны в 2018 году против воли Кремля. С того момента, как Сергей Фургал отнял пост губернатора у кандидата от "Единой России", на него оказывалось огромное давление, чтобы заставить его уйти или быть как все. Однако Фургал явно решил, что, раз он избран народом, то ему можно действовать от имени своих избирателей, вместе со своей собственной командой и своей собственной партией. Во время кампании по конституционному референдуму он не сделал ничего для того, чтобы поддержать явку или ответ "да", несмотря на данные ему инструкции. Сейчас его наказывают за то, что он отказался играть по правилам. Это сигнал, направленный всем тем, кто хотел бы выставить свою кандидатуру на выборах против воли властей, с тем, чтобы они призадумались, прежде чем на это идти. Никому не должна приходить в голову идея о том, что можно победить на выборах без предварительно полученного разрешения", - анализирует политолог.

"(...) Фургал приятно удивил своих избирателей тем, что оказался относительно прозрачным и доступным губернатором. Надо сказать, что в России легко стать популярным губернатором, настолько занизили планку те, кого направляет Кремль! Людям немного нужно, чтобы вдохновиться каким-то новым лицом. По конкретным результатам судить сложно. Российская система настолько централизована, что у губернатора очень мало рычагов, которые он способен пустить в ход. Скажем так, Фургал не успел разочаровать людей, и они оценили его попытки реформирования и его стиль управления", - отмечает Крашенинников.

"Однако я считаю, что в сущности манифестанты вышли не ради поддержки Фургала; они протестуют, потому что у них крадут их голоса; потому что из Москвы им говорят: "Вы дураки, вы плохо проголосовали, вы выбрали плохого кандидата. Так что мы посадим его в тюрьму и отправим вам другого, хорошего", - резюмирует собеседник издания.