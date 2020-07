15 июля 2020 г. Антон Трояновский | The New York Times В имитации многопартийной политики России появляются трещины "Владимир Жириновский, российский ярый националистический политик в возрасте за 70, долгое время служил отдушиной для общественного недовольства, собирая протестные голоса, но затем поддерживая президента Владимира Путина в ключевых моментах. Теперь, утверждает он, Кремль относится к его партии "как к идиотам", - передает The New York Times. "Выходите на поле и играйте, - говорят, по его словам, его партии, - но голов не забивайте". "Гнев по поводу ареста на прошлой неделе Сергея Фургала, популярного губернатора и члена партии Жириновского, сотряс тщательно откалиброванную кремлевскую систему имитации оппозиционной политики. Уличные протесты в поддержку губернатора продолжались четвертый день подряд в Хабаровском крае на тихоокеанском побережье России, что является новым признаком того, что Путин сталкивается с тем, что внутриполитический ландшафт становится все более нестабильным", - говорится в статье. "Общество становится неуправляемым, - отмечает политолог Российской академии наук Юрий Коргунюк. - Старые инструменты больше не работают". Издание напоминает, что для перенаправления народного недовольства в России существуют "партии "системной оппозиции", наиболее известными из которых являются коммунисты и националисты Жириновского. Но народный гнев в Хабаровске из-за ареста Фургала грозит перескочить через поручни кремлевской многопартийной системы". "Коммунисты и националисты время от времени критикуют Путина, а затем проигрывают ему, позволяя одержать внушительную победу на президентских выборах - лично Жириновский проигрывал трижды. То же самое происходит на региональном уровне, где кандидаты от коммунистов и националистов часто раскалывают голоса оппозиции и обеспечивают победу правящей партии "Единая Россия. Предполагалось, что такова будет и роль Фургала, когда бывший торговец металлоломом баллотировался на пост губернатора обширной Хабаровской области в 2018 году. Но, шокировав Москву, он поднялся на волне антиэлитных настроений и победил в 2018 году, что немедленно запустило слухи о том, как и когда Кремль привлечет его на свою сторону или снимет его", - пишет The New York Times, добавляя, что это, наконец, произошло в минувший четверг, когда его арестовали, отправили в Москву и обвинили в причастности к множеству убийств в начале 2000-х годов. "(...) Разгневанные жители Хабаровска восприняли арест как прозрачную попытку лишить их сделанного ими демократического выбора. (...) "Он был единственным губернатором, который через много лет начал поднимать регион с колен, - сказала по телефону из Хабаровска Олеся Усольцева-Зимина, 41-летний специалист по переписи населения, которая планирует снова выступить в поддержку Фургала в следующую субботу. - Он явно был неприемлемым для Кремля". (...) "Я думаю, многие люди допускают, что, возможно, он был причастен к каким-то не совсем честным вещам, - заявил другой протестующий, Сергей Мамаев, 33-летний ивент-менеджер.- Но, несмотря на все это, мы хотим, чтобы наш выбор уважали". "Вспышка возмущения поставила Жириновского в затруднительное положение: если слишком сильно подливать масла в огонь, это разозлило бы Путина и поставило бы под угрозу финансовые выгоды его политического поприща. Пока что он занял среднюю позицию: выступил с воодушевляющей защитой Фургала в парламенте, обвинив Путина в ползучих, сталинистских репрессиях; но также предупредил сторонников, что участие в несанкционированных уличных акциях протеста будет иметь только негативные последствия", - говорится в публикации. "Это ситуация, когда он не может быть в оппозиции, но быть в оппозиции опасно, - отметил политолог Коргунюк. - Жириновский рассматривает свою партию в первую очередь как бизнес, поэтому ему трудно идти вразрез с властями". "Риск для Жириновского и для Кремля состоит в том, что недовольство арестом Фургала может принести пользу более бескомпромиссным оппозиционным политикам, таким как Алексей Навальный. Популистский и временами националистический месседж Навального опирается на ту же самую волну общественного недовольства, что и Жириновский. "(...) Жириновский во вторник в интервью The New York Times признал, что может потерять поддержку. Он сказал, что после того, как Фургал вступил в должность, администрация Путина пыталась добиться, чтобы новый губернатор вышел из партии Жириновского. "Это ужасно, - указал Жириновский. - Кто будет болеть за команду, которая всегда проигрывает?" "(...) Во вторник в интервью Жириновский просигнализировал, что готов принять усталость россиян от их президента, текущий срок которого заканчивается в 2024 году. Аналитики говорят, что пандемия внесла вклад в то, что этой весной рейтинги одобрения Путина опустились до 20-летнего минимума в 59%. "Определенно будет новый президент - или в 2024 году, или, может быть, раньше, или в 2028 году, или в 2030 году, - заявил Жириновский. - Хабаровск показал, что сегодня ничего нельзя сделать силой, что сегодня нельзя фальсифицировать выборы". (...) В написании статьи принял участие Олег Мацнев. Источник: The New York Times