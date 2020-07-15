Раннеры: в Аргентине бег трусцой становится политическим актом

"Аргентинским властям показалось недостаточно дождей и холода южной зимы, отпугнувших самых смелых спортсменов и спортсменок, и они запретили бегать трусцой в Буэнос-Айресе. Такой запрет вытекает из вечного карантина, одного из самых длинных в мире (более 110 дней), который переживают жители столичного Буэнос-Айреса", - пишет Slate.fr.

"(...) В Аргентине почти не разрешается увеселительная и коммерческая деятельность, это объясняется тем, что столица Буэнос-Айрес представляет собой треть населения страны (почти 15 млн человек) и здесь сконцентрировано 90% случаев заражений и смертей от коронавируса в стране... Посреди столь печальной панорамы социальной изоляции, в которой аргентинцы живут перед своим телевизором, в городскую мифологию ворвался новый персонаж", - говорится в статье.

"Раннер, или бегун, впервые выиграл битву, получив с 8 июня весьма ограниченное разрешение (с 8 вечера до 8 утра) на спортивную деятельность в общественных местах. Это была недолгая победа, так как с 1 июля спортивные прогулки снова запретили", - говорится в статье.

"(...) По словам Ямила Санторо, бегун был "приговорен стать козлом отпущения политической кампании между городом Буэнос-Айресом (то есть правыми) и провинцией Буэнос-Айрес (то есть перонистами)". Молодой адвокат, ищущий освещения в СМИ, рассказал Slate.fr о своей деятельности в "Мехорар" ("улучшение"). Эта маленькая либеральная партия выступает за "умный карантин", нацеленный на то, чтобы сделать более гибкими развлекательную и коммерческую деятельность, не впадая в негативизм соседа Болсонару. Бразильская модель настолько непопулярна в Аргентине, что даже самые ярые противники правительства не осмеливаются на нее рискнуть", - говорится в публикации.

"(...) В интервью, данном телеканалу Todo Noticias, министр здравоохранения и врач по профессии Гинес Гонсалес Гарсия высказался о введенных мерах: "Это скорее жест, чем действия по технической причине, связанной с инфекцией".

"(...) Адвокат Ямил Санторо и его коллега Хосе Магионкальда, представляющие нескольких бегунов, воспользовались возможностью подать иск в суд. Последний ссылается - ни больше ни меньше - на Конституцию Аргентины и основывается на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, которая утверждает, что "регулярные физические нагрузки умеренной интенсивности - прогулки, езда на велосипеде или спорт - несут огромную пользу для здоровья". Аргумент таков: министр здравоохранения находится на своем посту, чтобы следить за здоровьем своих сограждан, и, если он "ради имиджа" запрещает заниматься спортом, то он не выполняет свои обязанности", - передает автор публикации.

"Практика бега не имеет ничего общего с политическим дискурсом, построенным вокруг раннеров или против раннеров", - считает аргентинский журналист и писатель Хулиан Городишер, недавно написавший статью на эту, казалось бы, безобидную тему."Подобные высказывания связаны со спорами между провинцией Буэнос-Айрес и городом Буэнос-Айрес, - объясняет он. - Это немного похоже на туризм. Поляризация в речах иногда приводит к обозначению тех, кто выезжает из страны, и тех, кто не выезжает из нее, словно это как-то определяет их с политической точки зрения".

"(...) Бег трусцой может приобретать социально-классовый оттенок. Как свидетельствует территориальный принцип освещения в СМИ, не исключено, что такая практика ассоциируется с красивыми северными районами города Буэнос-Айрес, где главными героями на избирательных участках являются либералы. В то время как более бедная провинция Буэнос-Айрес исполняет запреты, богатые жители столицы стремятся разрушить священное единение, чтобы держать себя в форме. Таким образом, запрет бега становится символическим политическим актом. Заниматься этим видом спорта или выступать против его запрета становится антикарантинным и антиправительственным жестом", - указывает автор статьи.

"По мнению Хулиана Городишера, наплыв бегунов в лесах района Палермо в основном связан с тем, что это "одна из последних зеленых зон, открытых в окрестности". Городишер считает, что следует четко различать раннера и бегуна. Существует классицистический подход в том смысле, что для того, чтобы быть раннером, нужна определенная покупательная способность. Речь идет о правильной обуви, хорошем гаджете для измерения показателей бега и соответствующем верхе. Даже речи не может быть о том, чтобы выйти в растянутом шерстяном свитере".

"Раннеры - это сформировавшееся городское племя, значение которого сильно возросло, - продолжает он. - Во время карантина это племя преуспело, сумев навязать свою точку зрения в дебатах, причем до такой степени, что при полной социальной изоляции мы начали с их помощью присматриваться по телевизору к городу и его паркам. Остальная часть общественного пространства в основном пустынна".

(...)