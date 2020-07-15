Активисты опасаются, что дизельная катастрофа в Норильске - не последняя в своем роде

"Норникель" то и дело загрязняет окрестности российского города Норильска. Предприятию грозит миллиардный штраф, однако защитники окружающей среды опасаются, что последуют новые катастрофы", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

До недавнего времени Василий Рябинин был сотрудником "Росприроднадзора" в Норильске, повествует журналист Кристоф Зайдлер. Он хотел задокументировать масштаб загрязнения, вызванного аварией на ТЭЦ-3, однако ему неоднократно препятствовали в этом. В результате он уволился.

"В Норильске компания "Норникель" играет главную роль. Сырьевой концерн миллиардера и бывшего первого заместителя председателя правительства Владимира Потанина контролирует доступ к городу и окрестностям. Дочерняя компания предприятия владела устаревшим советским резервуаром для дизельного топлива. Предприятие, по-видимому, мало заинтересовано в независимом освещении произошедшего", - говорится в статье.

Хотя компании и придется заплатить штраф в размере 2 млрд долларов, "ни один штраф в мире не удалит грязь из арктических экосистем", отмечает автор статьи.

"Масштабные загрязнения окружающей среды вблизи Норильска происходят постоянно. На выходных в природу снова попало около 44 тонн керосина из трубопровода. За это также несет ответственность дочерняя компания "Норникеля".

"Экосистемы разрушаются здесь на протяжении многих лет", - сказал в разговоре с Der Spiegel Алексей Книжников из природоохранной организации WWF. С помощью спутниковых снимков его организация обнаружила, что "Норникель", очевидно, годами сливал в тундру и местные водоемы воду, предположительно, загрязненную тяжелыми металлами".

Как утверждает "Норникель", по состоянию на 10 июля с помощью плавучих заграждений удалось собрать более 33,5 тыс. кубометров топливно-водяной смеси. Также было вывезено 188,5 тыс. тонн загрязненного грунта. 144 км береговой линии и 0,28 кв.км. водной поверхности были обработаны растворяющими нефть химикатами.

"Я исхожу из того, что заграждения не сдержали 90% разлившейся нефти, так как они были установлены с трехдневным запозданием", - сказал в разговоре с Der Spiegel Владимир Чупров из организации "Гринпис Россия". По его словам, "Норникелю" удалось удержать лишь последние остатки загрязнения. Защитник окружающей среды аргументирует это скоростью, с которой дизельное топливо выливалось из резервуара, скоростью течения и протяженностью реки, способствовавших распространению загрязнения до того, как спустя несколько дней были установлены барьеры".

"То, что на текущих снимках со спутника загрязнения не видно, связано, по словам Чупрова, с тем, что соединения нефти разбавились в результате смешения с водой озера Пясино площадью 700 кв.м. В начале катастрофы загрязнения на реке Амбарная были еще четко видны из космоса", - говорится в статье.

"Также и наблюдения бывшего сотрудника "Росприроднадзора" Рябинина свидетельствуют о том, что химикаты из потерпевшего аварию резервуара, вероятно, действительно попали в озеро Пясино. Озеро и ранее уже считалось сильно загрязненным. К тому же там берет начало река Пясина, которая течет в Северный Ледовитый океан. В одном из видео на Youtube московский гидрогеолог Георгий Каваносян показывает, что и в этом водоеме после дизельной аварии содержание опасных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) более чем в два раза превышает предельные значения. Впрочем, измерения невозможно проверить независимой экспертизой. "Норникель" заявляет, что уровень загрязнения крайне низок".

"Защитники окружающей среды опасаются, что дизельная катастрофа в Норильске - не последняя в своем роде. Виновато в этом не только таяние вечномерзлого грунта в результате нагревания Земли. В некоторых регионах Сибири этим летом были зарегистрированы порой абсурдные температуры до 38 градусов. "Ключевая проблема - это стареющая инфраструктура", - говорит эксперт "Гринпис" Чупров".

"По оценке российского правительства, 70% технических сооружений в российской Арктике перешагнули свой возрастной лимит. Аварии грозят затратами до 10 млрд долларов в год. Об этом говорится в распоряжении президента. "Раньше у крупных сырьевых компаний не было стимула инвестировать в новую инфраструктуру", - говорит Чупров. Вместо этого такие предприятия, как "Норникель", беспокоились лишь о своей прибыли. "Акционеры получают высокие дивиденды за счет российской природы", - указывает Чупров. России, по его мнению, необходимо разработать собственный "зеленый пакт", - передает Der Spiegel.