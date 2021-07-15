Детская мебель из древесины первобытных лесов?

"Являясь крупнейшим в мире потребителем древесины, IKEA обещает устойчивое развитие и строгий контроль за своими поставщиками. Однако расследование, проведенное передачей ARD Kontraste и организацией по защите окружающей среды Earthsight, показывает, что в приверженности этим идеям есть большие сомнения", - говорится на сайте новостной передачи Tagesschau немецкой телерадиокомпании ARD.

"С 2020 года IKEA дает всеобъемлющее обещание: вся древесина либо сертифицирована FSC, либо переработана, говорится в рекламных роликах мебельной компании. Сертификация FSC, крупнейшего в мире сертификатора древесины, означает, что древесина была произведена экологичным путем, вырубка леса произведена на законных основаниях и его продажа осуществлялась на добросовестных коммерческих условиях. Однако, судя по расследованию Kontraste и экологической организации Earthsight, сертификат FSC не оправдал своих обещаний, по крайней мере, в случае одного индонезийского производителя продукции IKEA. Сэм Лоусон, директор организации Earthsight, говорит, что они раскрыли "гигантский скандал, связанный с вырубкой лесов", - пишет издание.

"Поставщиком IKEA в Индонезии является фирма PT Karya Sutarindo, один из крупнейших производителей детской мебели для IKEA. Только в 2020 году он поставил компании более 2 млн товаров. (...) В распоряжении Kontraste имеются товарно-транспортные накладные, которые показывают, что добрая четверть сосновых деревьев, обрабатываемых компанией PT Karya Sutarindo, поступает из Сибири. Согласно расследованию Kontraste, одним из крупнейших поставщиков является компания "Успех". Она расположена в Братске, в центре Сибири, в окружении непроходимых лесов. У "Успеха" нет собственных лесов; компания продает древесину, которую закупает у местных поставщиков, в частности у фирмы "Вилис", крупнейшего поставщика сырья. "Вилис" принадлежит Евгению Бакурову, 44-летнему предпринимателю, в распоряжении компаний которого, благодаря многочисленным государственным лицензиям, находятся большие лесные площади".

"Документы, имеющиеся в распоряжении Kontraste, показывают, что через компанию "Вилис" и другие фирмы Бакуров неоднократно вырубал больше древесины, чем ему было официально разрешено. Например, на одном участке, на который была выдана лицензия, было разрешено заготавливать не более 5200 кубометров древесины в год, но он вырубал 37000 кубометров. Это было возможно благодаря дополнительным лицензиям, которые он незаконно получил от соответствующих органов", - говорится в материале.

"Несколько компаний, принадлежащих лесному барону, регулярно заготавливали древесину в разы больше разрешенного объема, о чем свидетельствуют документы федерального агентства лесного хозяйства России. Спутниковые снимки также показывают, что вырубка леса неоднократно проводилась на особо охраняемых лесных территориях. Хотя так называемые санитарные рубки леса разрешены и в заповедных зонах, компании Бакурова неоднократно злоупотребляли ими, используя в качестве предлога для вырубки леса. По крайней мере, именно это обнаружили российские власти и неоднократно жаловались в суд в период с 2012 по 2018 год".

"У компаний Бакурова были отозваны некоторые лицензии, но только после того, как ущерб уже был нанесен. В общей сложности, по подсчетам Earthsight, за последние десять лет его компании незаконно вырубили 2,16 млн кубометров древесины", - отмечается в статье.

"Практика компаний Бакурова должна была привлечь внимание не только государственных инспекторов, но и сертификатора FSC, считает Пьер Ибиш, профессор и эксперт по охране природы из Университета устойчивого развития в Эберсвальде. (...) Судебные решения об отзыве лицензий у компаний Бакурова находятся в открытом доступе и должны были вызвать тревогу в FSC, говорит он. Ибиш видит "системную проблему FSC". По его словам, организация полагается на местные контрольные органы, на которые в свою очередь, "легко повлиять".

"В ответ на запрос Kontraste в июне 2021 года, компания IKEA признала, что ранее сотрудничала с компаниями Бакурова, и написала, что нигде в мире не должно иметь место злоупотребление санитарной рубкой. Поэтому в марте 2021 года было принято решение прекратить прием древесины от ряда компаний, связанных с Бакуровым, в качестве меры предосторожности. Каких именно компаний, IKEA не сообщила".

"Основываясь на результатах работы нашей системы контроля, мы не уверены, что текущие санитарные рубки гарантируют ответственное лесопользование. Поэтому IKEA приняла решение с настоящего момента временно запретить использование древесины, добытой на санитарных рубках на Дальнем Востоке России и в Сибири", - также заявила компания.