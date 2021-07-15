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15 июля 2021 г.
15 июля 2021 г.

Корреспондент | Focus

Устойчивые микроорганизмы, присутствующие в корме для собак, могут быть смертельно опасны для хозяина

"Всемирная организация здравоохранения называет мультирезистентные микроорганизмы одной из самых больших угроз для здоровья населения. Два исследования из Португалии показали, что за передачу микробов могут быть ответственны собаки", - сообщает немецкий журнал Focus.

"Группа исследователей из Университета Порту обнаружила в сыром корме для собак патогенные микроорганизмы, способные противостоять антибиотикам. "Тенденция кормить собак сырым кормом может способствовать распространению устойчивых бактерий", - предупреждают они".

"Для своего исследования ученые изучили 55 образцов собачьего корма 25 различных марок на наличие энтерококков, которые являются частью нормальной кишечной флоры человека и многих млекопитающих, но могут нанести серьезный вред здоровью, если переносятся из кишечного тракта. Они могут быть устойчивы к антибиотикам", - поясняет издание.

"Исследователи обнаружили, что 14 образцов быстрозамороженного сырого корма содержали устойчивые к антибиотикам энтерококки - включая патогены, устойчивые к антибиотику линезолид, который используется в качестве последнего средства против заболеваний. Некоторые из микробов соответствовали патогенам, обнаруженным у пациентов в больницах Великобритании, Германии и Нидерландов", - говорится в статье.

"Тесный контакт людей с собаками и коммерциализация изученных брендов в разных странах представляет собой международный риск для здоровья населения", - предупреждает исследовательница Ана Фрейтас. (...) Она рекомендует владельцам собак мыть руки каждый раз после контакта с кормом для животных или утилизации их испражнений".

"В другом исследовании, которое еще не было представлено для публикации ни в один медицинский журнал, группа исследователей из Португалии проверила домашних животных и их владельцев из 80 семей на наличие бактерий с геном mcr-1, который придает им устойчивость к резервному антибиотику колистину - одному из немногих оставшихся антибиотиков, все еще эффективных против заражений мультирезистентными патогенами из семейства энтеробактерий".

"В то время как все 126 человек были здоровы, у 102 из обследованных животных были обнаружены инфекции кожи или мочевыводящих путей. У 4 людей и 8 собак были обнаружены бактерии, несущие ген устойчивости mcr-1, а в двух семьях этот ген был обнаружен и у собаки, и у ее хозяина".

"Генетический анализ образцов позволяет предположить, что в одном из этих двух случаев ген передавался между питомцем и владельцем", - пояснили исследователи".

"По оценкам ВОЗ, в настоящее время около 700 тыс. человек во всем мире ежегодно умирают от устойчивых патогенов. К 2050 году от неконтролируемых инфекций в мире, возможно, будут умирать 10 млн человек ежегодно, если не будут приняты меры против кризиса устойчивости бактерий к антибиотикам", - указывает Focus.

Источник: Focus


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