15 июля 2021 г. Люк Гардинг, Джулиан Борджер и Дэн Саббах | The Guardian Кремлевские документы, как представляется, указывают на план Путина привести Трампа в Белый дом "Владимир Путин лично санкционировал секретную шпионскую операцию по поддержке "психически нестабильного" Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году во время закрытого заседания Совета национальной безопасности России, согласно тому, что, как предполагается, является утечкой кремлевских документов", - передает The Guardian. "Как заставляют предположить документы, ключевая встреча состоялась 22 января 2016 года, на которой присутствовали президент России, руководители его шпионских служб и высокопоставленные министры. Они согласились в том, что Белый дом при Трампе поможет достижению стратегических целей Москвы, в том числе социальных беспорядков в США и ослаблению переговорной позиции американского президента. Трем российским шпионским службам было приказано найти практические способы поддержать Трампа в указе, под которым, как представляется, стоит подпись Путина", - пишет издание. "К этому моменту Трамп был лидером в гонке за номинацию кандидатом в президенты от Республиканской партии, - поясняет газета. - В докладе, подготовленном путинским экспертным отделом, рекомендовалось, чтобы Москва "всеми силами способствовала" избранию Трампа". (...) "Западные разведывательные агентства, как предполагается, осведомлены об этих документах уже несколько месяцев и тщательно их изучили. Документы, с которыми ознакомилась газета The Guardian, похоже, представляют собой серьезную и весьма необычную утечку из Кремля. (...) Доклад - " 32-04 \ вд" - засекречен. В нем говорится, что Трамп - "наиболее перспективный кандидат" с точки зрения Кремля. (...) Дается краткая психологическая оценка Трампа, которого описывают как "психически нестабильного, импульсивного, неуравновешенного человека с комплексом неполноценности". Есть также очевидное подтверждение того, что Кремль располагает компроматом (...) на будущего президента, собранным, как говорится в документе, во время предыдущих неофициальных визитов Трампа на территорию Российской Федерации. В документе упоминаются "некоторые события", имевшие место во время поездок Трампа в Москву. Членам Совета Безопасности предлагается ознакомиться с деталями в приложении 5, параграфе 5, говорится в документе. Что содержит приложение, неясно". "Крайне необходимо всеми силами способствовать его избранию на пост президента США", - говорится в документе. Это поможет реализовать излюбленный Россией "теоретический политический сценарий". Победа Трампа определенно приведет к дестабилизации социально-политической системы США и заставит вырваться наружу скрытое недовольство, предрекает он". (...) "Нет сомнений в том, что встреча в январе 2016 года состоялась - и что она была проведена в Кремле. (...) Согласно пресс-релизу, речь шла об экономике и Молдавии. Документ, с которым ознакомилась The Guardian, предполагает, что настоящей тайной целью Совета безопасности было обсуждение конфиденциальных предложений, подготовленных аналитической службой президента в ответ на санкции США против Москвы. Автором, по всей видимости, является Владимир Симоненко, высокопоставленный чиновник, возглавляющий кремлевский экспертный отдел, который предоставляет Путину аналитические материалы и доклады, часть которых основана на данных внешней разведки, - говорится в статье. - В документах указывается, что 14 января 2016 года Симоненко распространил трехстраничное резюме выводов и рекомендаций своей команды. В подписанном двумя днями позднее приказе Путин поручил тогдашнему начальнику своего внешнеполитического управления Александру Манжосину провести закрытый брифинг Совета национальной безопасности. В приказе говорится, что целью является дальнейшее изучение документа. Манжосину дали пять дней на то, чтобы все подготовить. (...) Президент и сотрудники его разведки, похоже, подписали межведомственный план вмешательства в демократию США, оформленный в терминах оправданной самообороны". "Упоминаются различные меры, которые Кремль может принять в ответ на то, что он считает враждебными действиями со стороны Вашингтона. В документе излагаются несколько слабых мест Америки. К ним относятся углубляющаяся политическая пропасть между левыми и правыми, медиа-информационное пространство США и настроения против истеблишмента при президенте Бараке Обаме. В документе не говорится о Хиллари Клинтон, сопернице Трампа в 2016 году. Но в нем предлагается использовать ресурсы СМИ для подрыва ведущих политических фигур США". "Есть параграфы о том, как Россия может внедрить медиа-вирусы в американскую общественную жизнь, которые могут стать самоподдерживающимися и самовоспроизводящимися. В нем говорится, что это изменит массовое сознание, особенно в определенных группах. После встречи, согласно отдельному просочившемуся документу, Путин издал указ о создании новой секретной межведомственной комиссии. Ее актуальной задачей было реализовать цели, обозначенные в специальной части документа 32-04 \ вд", сообщается в материале". "Среди членов нового рабочего органа перечислялись Шойгу, Фрадков и Бортников. Шойгу был назначен председателем комиссии. В указе говорится, что группа должна как можно скорее предпринять практические шаги против США. Они оправданы соображениями национальной безопасности и в соответствии с федеральным законом 390-ФЗ от 2010 года (...)" "Согласно документу, роль отводилась каждому шпионскому агентству. Министру обороны было поручено координировать работу подразделений и служб. Шойгу также отвечал за сбор и систематизацию необходимой информации и за подготовку мер воздействия на информационную среду объекта - похоже на команду взломать чувствительные американские кибер-цели, идентифицированные СВР. СВР было приказано собрать дополнительную информацию для поддержки деятельности комиссии. На ФСБ была возложена контрразведка", - отмечается в статье. (...) (...) "Путин неоднократно отрицал обвинения во вмешательстве в западную демократию. Документы, похоже, противоречат этому утверждению, - пишет The Guardian. - Они заставляют предположить, что президент, его руководители-шпионы и высокопоставленные министры были все непосредственно вовлечены в одну из самых важных и дерзких шпионских операций XXI века: заговор с целью помочь посадить "психически нестабильного" Трампа в Белый дом". (...) В документах утверждается, что Москва выиграет больше всего от победы республиканцев. Говорится, что это может привести к "социальному взрыву", который, в свою очередь, ослабит президента США. Подчеркивается, что победа Трампа принесет и международную выгоду. Путин сможет тайно доминировать в любых двусторонних переговорах между США и Россией, разрушить переговорную позицию Белого дома и реализовать смелые внешнеполитические инициативы в интересах России", - сообщается в статье. (...) (...) "Андрей Солдатов, эксперт по российским шпионским агентствам и автор книги The Red Web, отметил, что просочившийся материал "отражает реальность". "Это соответствует процедурам служб безопасности и Совета безопасности, - сказал он. - Решения всегда принимаются таким образом, и советники предоставляют информацию президенту и вертикали подчинения". "Кремль осуществляет детальный контроль над большинством этих операций. Путин дал понять своим шпионам как минимум с 2015 года, что ничего нельзя сделать независимо от него. Места для самостоятельных действий нет", - заявил он. Путин решил обнародовать украденные электронные письма DNC после заседания Совета безопасности в апреле 2016 года, сказал Солдатов со ссылкой на свои собственные источники. "Сэр Эндрю Вуд, бывший посол Великобритании в Москве и научный сотрудник аналитического центра Chatham House, охарактеризовал документы как "завораживающие". "Они отражают дискуссии и рекомендации того рода, которых вы ожидаете. Существует полное непонимание США и Китая. Они написаны для человека [Путина], который не может поверить, что он понял что-то не так". "Нет никакого ощущения, что Россия могла совершить ошибку, вторгшись на Украину. Доклад полностью соответствует тому, чего я ожидал в 2016 году, и тем более сейчас. Есть много паранойи. Они считают, что за все несут ответственность США. Эта точка зрения глубоко запала в душу руководству России", - заявил Вуд. Трамп не ответил на запрос о комментарии, указывает газета. Источник: The Guardian