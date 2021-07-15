Почему Израиль вновь поднимает вопрос о локдауне

"Несмотря на то, что почти 60% населения Израиля вакцинировано, премьер-министр Нафтали Беннет в качестве крайней меры упоминает о возможности повторного локдауна", - пишет Le Figaro.

(...) "В среду, 14 июля, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выдвинул гипотезу о возможном введении локдауна перед лицом увеличения числа случаев заболевания, вызванного вариантом Дельта Covid-19. По его мнению, "проще всего было бы сделать то, что было сделано в течение последних полутора лет, то есть объявить локдаун. Но мы предпочитаем другой подход, возможно, нам придется прибегнуть к этим жестким средствам, но для нас это крайний выход", - передал израильский международный новостной канал i24NEWS.

"В рамках новой волны, вызванной вариантом Дельта, - продолжил премьер-министр, - мы хотим оставить шанс другому пути, это путь доверия, сотрудничества с гражданами (...), чтобы иметь возможность победить коронавирус без локдауна, но это зависит от вас". Затем он призвал еще не вакцинированных жителей, то есть, по его словам, полтора миллиона человек, сделать решительный шаг".

"Слова Нафтали Беннета нашли отклик во Франции, где царит атмосфера бунта в связи с введением санитарных пропусков, объявленным президентом республики Эммануэлем Макроном в понедельник", - пишет Le Figaro

(...) "В настоящее время в Израиле, начиная с середины июня, наблюдается подъем эпидемии после спада. В среднем, за последние семь дней было зарегистрировано 560 новых заражений, в том числе пик, отмеченный 13 июля, с 1275 новыми заражениями за один день", - сообщает автор статьи.

"Отвечая на вопрос Le Figaro, Джонатан Ру, эпидемиолог из Школы перспективных исследований в области общественного здравоохранения, сделал такое же наблюдение: "Сегодня мы говорим о 800 новых случаях, что является значительным уровнем для страны такого размера". По его мнению, "в основном, наблюдаются кластеры среди молодежи и непривитых. Но среди некоторых вакцинированных людей также будут наблюдаться случаи заболевания", потому что вакцина не защищает на 100%, - напоминает он.

"Между тем, Джонатан Ру считает необходимым уточнить эти цифры. Несмотря на то, что число заболевших растет, количество госпитализаций на данный момент остается стабильным. Однако выбор в пользу локдауна обычно делается для того, чтобы "избежать перенасыщения больниц", - напоминает эпидемиолог. "А сейчас в Израиле этого нет", - добавляет он.

(...) "Если взять пример Великобритании, то у них 40 тыс. новых случаев в день и 500 человек в больницах, - начинает Джонатан Ру. - Между двумя показателями есть корреляция, но частота госпитализаций ниже, чем в предыдущих волнах". И если Израиль в настоящее время упоминает о потенциальном пересмотре условий, то это, безусловно, "стратегия, направленная на то, чтобы вспомнить худший сценарий", анализирует эпидемиолог, "если вдруг будет значительная волна госпитализаций".

(...) "Для достижения коллективного иммунитета с вариантом Дельта "необходимо охватить вакцинацией 80% людей", - добавляет Джонатан Ру. Однако в Израиле в течение трех-четырех месяцев наблюдается стеклянный потолок вакцинации с показателем в 60% привитых жителей", - говорится далее.

(...) "Еврейское государство восстанавливает ношение маски в закрытом помещении и просит людей носить ее на улице, если они находятся в толпе или в месте, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. В частности, усилены проверки со стороны полиции. "Мы не можем допустить того, чтобы некоторые люди из-за лени вредили всем гражданам", - поясняет премьер-министр.

(...) "Не бронируйте места для своего отпуска за границей, в скором времени все страны будут отмечены красным, а ваш отпуск будет отменен", - предупреждает Беннет. Еще неизвестно, услышат ли эти объявления непривитые граждане, а если нет, то какие меры будут приняты", - резюмирует издание.