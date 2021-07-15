Среди европейцев Вашингтон выбирает Берлин, а не Париж

(...) "У каждого свой любимый европеец! Дональд Трамп выбрал Эммануэля Макрона - первого европейского лидера, которого он с большой помпой принял в Белом доме после своего избрания. Джо Байден избрал Ангелу Меркель - первую европейку, которую пригласили в Белый дом с момента вступления в должность. В течение нескольких месяцев в дипломатическом закулисье в Париже и Берлине велась невидимая битва влияния за получение первого места. Франция понимала, что она выступает в качестве претендента, и какое-то время надеялась, что для своей первой крупной европейской двусторонней встречи Джо Байден выберет дуэт, то есть франко-немецкую пару", - пишет журналистка Le Figaro Изабель Лассер.

"Новый президент США, который после цунами Трампа сделал примирение между Америкой и ее европейскими партнерами своей приоритетной задачей, мог также пригласить в Вашингтон представителей брюссельских институтов. Англичане, в свою очередь, считают, что в силу "особых отношений", связывающих их с американцами, они должны были иметь приоритет...", - говорится в статье.

"Если необходимо было исправить ущерб, нанесенный трансатлантическим отношениям предыдущим президентом, то выбор канцлера Германии, у которой были прекрасные отношения с Бараком Обамой - Джо Байден был его вице-президентом, - становится вполне символичным. Именно ее в Европе чаще всего унижал Дональд Трамп. Бывший президент, считавший Эммануэля Макрона "отличным парнем", отказался пожать руку Ангеле Меркель перед фотографами, когда впервые встретился с ней...", - напоминает журналистка.

(...) "Помимо символа, Германия считается самым твердым союзником американцев в Европе. Во время визита в Берлин в прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у его страны нет "лучшего друга". (...) И если Джо Байден хочет, как он сказал, объединить европейцев против Китая, то логично, что он полагается, прежде всего, на Германию, чей экономический вес имеет большее значение в отношениях между Евросоюзом и Пекином", - отмечает Лассер".

"Хотя она и готовится к уходу, канцлер Германии с экономической точки зрения остается хозяйкой Европы. Джо Байден - прагматик. Поскольку Ангела Меркель уходит в сентябре, он, вероятно, полагает, что у него есть несколько месяцев на то, чтобы максимально использовать отношения с Германией. С Эммануэлем Макроном у него больше времени ", - анализирует Сьюзи Деннисон, специалист по Европе в Европейском совете по международным отношениям (ECFR).

(...) "Но прежде всего Джо Байден должен срочно решить с Ангелой Меркель вопрос о газопроводе "Северный поток - 2" (NS2), который соединяет Россию с Германией. Наподобие стран Восточной и Центральной Европы, а также Парижа, американский президент считает этот защищаемый изо всех сил немцами проект "плохим договором для Европы". Улучшение отношений с Германией имеет свою цену, поэтому в мае он согласился временно отменить санкции США против компаний, участвующих в строительстве NS2, тем самым дав зеленый свет Владимиру Путину и Ангеле Меркель", анализирует автор статьи.

"Здесь Джо Байден снова опровергает действия своего предшественника, чья европейская политика основывалась на санкциях. Главное яблоко раздора между Вашингтоном и Берлином, коим является будущее газопровода, должно стать предметом более окончательного соглашения до августа, когда американская администрация снова представит в Конгрессе досье NS2 и связанные с ним санкции", - пишет Le Figaro.

"Джо Байден, несомненно, что-то попросил у канцлера взамен. Дистанцироваться от Китая? Увеличить инвестиции США в инфраструктуру импорта американского сжиженного природного газа в Германию и Восточную Европу? Создать компенсационный механизм для Украины? Изменить характер газопровода так, чтобы по нему можно было транспортировать водород вместо газа? "Я не думаю, что Германия готова увязывать "Северный поток - 2" с другими досье. И если Меркель не пойдет на уступки, то позиция Джо Байдена может измениться", - предупреждает Сьюзи Деннисон. Так что по поводу NS2 последнее слово еще не сказано. Поскольку "зеленые", которые очень противятся проекту, могут добиться хороших результатов на выборах в Бундестаг в сентябре", - резюмирует Изабель Лассер.