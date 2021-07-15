Грозит ли хакерская атака перед выборами в бундестаг? Немецкое ведомство по охране конституции отмечает "интенсивную активность"

"Немецкие политики уже несколько месяцев являются мишенью предположительно российской хакерской группировки. Ранее эта группа уже распространяла фейковые новости в Восточной Европе - изощренными методами", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"За несколько недель до сентябрьских выборов в бундестаг в Германии растет беспокойство по поводу того, что иностранные силы могут повлиять на их исход. В других странах уже есть несколько примеров подобных кибератак и кампаний по распространению фейковых новостей", - отмечают авторы публикации Лукас Мэдер и Хансйорг Фридрих Мюллер.

"Так, перед президентскими выборами 2016 года в США предположительно российские злоумышленники опубликовали взломанные электронные письма Демократической партии, чтобы дискредитировать ее кандидата Хиллари Клинтон. Год спустя мишенью злоумышленников стала электронная почта нынешнего президента Франции, а тогда кандидата Эммануэля Макрона", - напоминает издание.

"В Германии пока не было зафиксировано ни одного конкретного случая, когда иностранным хакерам удалось бы похитить информацию. Но существует угроза со стороны "государственных субъектов и их спецслужб", заявил в среду в Берлине Томас Хальденванг, глава службы внутренней разведки Германии. Хальденванг выступил вместе с министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером, руководителем Федеральной избирательной комиссии Георгом Тилем и президентом Федерального управления по информационной безопасности (BSI) Арне Шёнбомом".

"Германия с февраля подвергается "интенсивной активности одного из субъектов", сказал Хальденванг. По его словам, вероятна разведывательная подоплека этих действий. Речь идет об операции Ghostwriter, мишенью которой являются депутаты бундестага и парламентов нескольких земель. Уже в марте Der Spiegel сообщал о фишинговых атаках, с помощью которых злоумышленники пытаются завладеть данными доступа к электронным почтовым ящикам политиков".

"Всего на сегодняшний день было совершено более 300 попыток атак на политиков и их сотрудников, сообщает немецкое издание Tagesschau. Хальденванг не стал опровергать эту цифру. Он подчеркнул, однако, что атаки были успешными лишь в очень немногих случаях", - передает NZZ.

"Ни Зеехофер, ни Хальденванг не сказали, кто является этими иностранными субъектами, которые пытаются повлиять на избирательную кампанию в Германии. (...) Однако в случае с операцией Ghostwriter есть серьезные признаки того, что за кампанией дезинформации стоит Россия. Предыдущие акции, в частности в Польше, Латвии и Литве, по своему содержанию отвечают интересам безопасности России, писала в прошлом году американская фирма по безопасности Fireeye. Среди прочего, они были направлены против присутствия НАТО в этих странах, которое является для России бельмом на глазу", - указывает издание.

"В своем новом докладе о стратегии России в киберпространстве НАТО сравнивает операцию Ghostwriter с предыдущими кампаниями российского государства: гибридными акциями, в которых кибератаки сочетались с дезинформацией - как это было, например, на упомянутых выборах 2016 года в США или 2017 года во Франции. Предполагается, что за этими операциями стояла российская служба военной разведки ГРУ".

"Поэтому неудивительно, что и в случае с Ghostwriter предполагается связь с российской военной разведкой", - отмечают авторы статьи.

"Ведомство по охране конституции наблюдает заинтересованность некоторых государств в том, чтобы повлиять на выборы, сказал Хальденванг. Эта деятельность пока находится "на низком уровне". Однако она может быть "подготовкой к чему-то более интенсивному".

"Речь идет, с одной стороны, о кибератаках с целью получения личной информации для последующей ее публикации, - поясняет издание. - С другой стороны, злоумышленники пытаются получить доступ к медиа-порталам или профилям известных людей в соцсетях, чтобы распространять фейковую информацию".

"Как именно может выглядеть дезинформационная кампания, показывает Восточная Европа, где операция Ghostwriter проходит, как минимум, с 2017 года. В Литве, например, хакерской группе удалось в прошлом году опубликовать в блоге известного журналиста фейковое заявление о том, что НАТО выведет свои войска из страны. Одновременно злоумышленники разослали литовским СМИ и властям поддельное письмо генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с тем же заявлением".

"В Польше в феврале также наблюдалось скоординированное распространение ложной информации, характерное для Ghostwriter. На официальном Twitter-аккаунте высокопоставленного чиновника хакеры опубликовали фейковую информацию о проституции в армии".

"Помимо распространения ложной информации, хакеры могут манипулировать IT-системами для проведения выборов. Но в Берлине, по-видимому, таких опасений нет. (...) По словам руководителя Федеральной избирательной комиссии Георга Тиля, машины для голосования не используются, а каждый гражданин имеет право наблюдать за подсчетом бюллетеней на месте. (...)Передача результатов голосования происходит не через интернет, а через автономную сеть и в зашифрованном виде", - передает Neue Zürcher Zeitung.