Facebook стал сетью бумеров

"За последние годы аудитория Facebook сильно изменилась, став более возрастной, более реакционной, более резкой. Тем временем новые поколения находят свое счастье в другом месте", - пишет журналист Корентин Парбо на страницах Slate.fr.

"Да, стало тяжело. Эта часть работы представляется немного занудной и вызывает раздражение...". Менеджер одного крупного французского СМИ Юлия выражает свое негодование. "Как только мы рассказываем о какой-то сложной теме, мы ожидаем получить резкие комментарии. Раньше мы говорили себе: "Эта статья сработает", теперь мы говорим себе: " После этой статьи будут грязные комментарии". Обмен мнениями и обсуждение полностью исчезли".

"Социальной сетью, которая более других делает ощутимым это явление, является Facebook, - утверждает издание. - Когда это детище Марка Цукерберга было запущено, оно стало идеальным местом для всех подростков и молодых людей. Отныне молодежь покинула его и туда стали вкладывать свои силы, по крайней мере, в видимой части айсберга, более возрастные люди, в частности, некоторые реакционеры, порой агрессивные и очень громкие, те, кого теперь называют "бумеры".

(...) "Юлия вступила в должность в ноябре 2018 года. За три года она увидела, что профили пользователей, которые комментировали ее сообщения, резко изменились, а атмосфера в Facebook испортилась. "Раньше мне казалось, что они моложе", - вспоминает она. Теперь, глядя на профили, можно сказать, что у нас больше людей от 34 до 45 лет, много мужчин. Особенно много реакционных позиций проявляется тогда, когда мы заговариваем, например, о феминизме или экологии, несмотря на то, что мы пытаемся поделиться многими важными и доброжелательными сюжетами".

(...) "В период с 2020 по 2021 год уровень использования Facebook среди французских интернет-пользователей увеличился только на 1%, что намного меньше, чем в других крупных социальных сетях (19% для WhatsApp, 10% для YouTube, 8% для Instagram). Среди молодежи тенденция даже ближе к спаду. В 2017 году 93% интернет-пользователей в возрасте от 16 до 25 лет использовали Facebook. В 2019 году их сейчас всего 61%", - пишет Slate.fr.

(...) "Столь массовое разочарование поколения Z можно объяснить несколькими причинами. Для него стали важны другие сети, прогрессирующие в последние семестры: Instagram (с 64% до 81%) и TikTok (с 4% до 10%), - указывает журналист. "Проявляется отсутствие интереса и даже незнание Facebook, - объясняет Эммануэль Патри, консультант по социальным сетям и основательница Social Media Lab. - Молодым людям нравится 100% мобильное использование, гораздо более визуальные и интерактивные соцсети, где они могут следить за своими инфлюенсерами".

"Поэтому соцсети, ориентированные на изображения, пользуются все большим успехом... особенно потому, что "родители часто там отсутствуют". И наоборот, сорокалетние и те, кто постарше, всегда отставали в использовании цифровых технологий. "Facebook им подходит, потому что это все еще сайт, а не просто приложение, там можно написать текст, им это удобнее", - продолжает Эммануэль Патри. - Для этой возрастной группы произошел скачок в использовании, особенно во время карантина". Менее осведомленные об инновациях в сети бэби-бумеры наоборот приходят на популярные платформы: сегодня в Facebook, завтра в Instagram. Возрастная группа от 50 и старше меньше всего представлена в сети, зато она, безусловно, быстрее всего прогрессирует", - комментирует автор публикации.

"Аудитория Facebook изменилась за десять лет, а также неизбежно изменились сделанные там комментарии. Первоначально социальная сеть предназначалась для обмена новостями и фрагментами жизни, но вскоре, как и другие, она стала площадкой для обмена информацией и политизированных дискуссий. По мнению консультанта, "люди с сильно выраженными политическими взглядами склонны много выражать себя в сетях, помимо прочих причин, потому что там есть возможность написать текст. Соцсеть стала вектором для распространения их идей, и ситуация только ухудшается, потому что возникают очень мощные инструменты и при этом мало контроля. Мы очень хорошо это видели во время кампании Трампа с фейковыми новостями и появлением микро-инфлюенсеров".

"В Facebook больше, чем где-либо еще, обсуждаемые идеи часто носят правый, иногда откровенно реакционный характер, и это открытие, безусловно, коррелирует с его старением, поскольку исторически сложилось так, что пожилые люди голосуют более консервативно", - комментирует Парбо.

(...) "Когда вы видите, как другие люди свободно выражают взгляды, которые относительно близки вашим собственным, это побуждает вас в свою очередь выражать то, что вы хотите. Это способствует тому, что крайние идеи становятся приемлемыми, - объяснил профессор политической коммуникации Даррен Лиллекер в интервью L'Écho в 2016 году. - Это может в большей степени касаться тех, кто выражает типичные или умеренные политические взгляды, и кто может очень быстро увидеть, что выражения более резких, вызывающих разногласия политических идеологий, как правило, естественным образом берут верх и доминируют в дебатах. В социальных сетях умеренные пользователи обречены на то, что их будут затмевать".

"Со своей стороны, исследователь Джанмарко Де Франсиши Моралес в исследовании, проведенном им в 2018 году, утверждал, что "даже когда у нас изначально слабо выраженные мнения, то чем больше мы взаимодействуем с нашим социальным окружением, тем больше они подкрепляются".

(...) "Одна из вещей, о которой мы особо не говорим внутри компании, - это тот факт, что сообщество, которым мы занимаемся, в среднем идеологически более консервативно, чем наши сотрудники", - объяснил Марк Цукерберг в 2020 году, когда его спросили. о влиянии Джоэла Каплана, вице-президента Facebook и бывшего советника Джорджа Буша, на решения компании. "Если мы хотим правильно обслуживать этих людей, мы должны учитывать, что у нас другой взгляд на вещи и что, если кто-то не согласен с нами, то это не означает, что они допускают злонамеренные или исполненные ненависти высказывания...".