Израиль: вирус возвращается

"В стране чемпионов мира по вакцинации все ограничения уже были сняты, но теперь число случаев заболевания коронавирусом в Израиле снова стремительно растет. Новое правительство полагается на стратегию "мягкого подавления", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Даже самопровозглашенному "чемпиону мира по вакцинации" Израилю теперь снова приходится бороться с быстро растущей заболеваемостью коронавирусом. (...) Страна ищет не только новые пути выхода из дилеммы, связанной с дельта-вариантом вируса, но и виновных в возвращении угрозы", - отмечает журналист Петер Мюнх.

"Моше Гафни, лидер ультраортодоксальной партии "Яхадут ха-Тора", видит в этом кару Божью. По его логике, новое правительство наказано за то, что оно осмелилось оставить в стороне благочестивые партии и поэтому "лишилось божественной поддержки". Бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассуждает аналогичным образом, только менее набожно, видя в растущих показателях коронавируса доказательство того, что без него ничего не работает и что вирус возвращается. Новый глава правительства Нафтали Беннет, который находится на своем посту уже месяц, наоборот, указывает на ошибки и упущения старого руководства, за которые теперь приходится расплачиваться".

"Беннет, который в своем оппозиционном прошлом часто и охотно выступал в роли эксперта по коронавирусу, хочет противостоять новой волне заболеваемости с помощью стратегии под названием "мягкое подавление". Ее суть состоит в том, чтобы снизить количество заражений или, по крайней мере, держать их под контролем, не нанося ущерба экономике новыми ограничениями, - поясняет Süddeutsche. - На прошлой неделе он обсуждал это по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном".

"Однако так же импульсивно, как британцы, Беннет не хочет действовать. В отношении своей стратегии он говорит об "определенном риске" и "необходимом балансе". Его внимание сосредоточено не на ежедневной заболеваемости, а на количестве тяжелых случаев - а при общем количестве зараженных, равном 4,6 тыс. человек, нынешнее количество тяжелых случаев, а именно 45, в этой четвертой волне значительно ниже, чем в предыдущих", - говорится в статье.

"Это объясняется успехом вакцинации: 5,2 из 9,3 млн израильтян привились уже дважды, а еще 500 тыс. получили по крайней мере первую дозу вакцины. (...) Для того чтобы устранить пробелы в вакцинации, уже с начала июня в Израиле проводится вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет. (...) Кроме того, Израиль является первой страной в мире, где стали вводить третью дозу вакцины - пока, впрочем, только людям с ослабленной иммунной системой", - отмечает издание.

"Однако параллельно с кампанией по вакцинации, которая продолжается с максимально возможной настойчивостью, в Израиле также обсуждаются дальнейшие ограничения. (...) Прежде всего, занесению вируса и его мутаций в Израиль планируют воспрепятствовать благодаря целенаправленным правилам тестирования и карантина. Открытие страны для вакцинированных туристов уже перенесли с 1 июля на 1 августа. В настоящее время уже обсуждается дальнейший перенос на сентябрь", - передает Süddeutsche Zeitung.