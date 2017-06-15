Фидель Кастро - тиран, который тайно строил козни, чтобы убить своего большого друга Че Гевару?

Отставной боливийский генерал Гэри Прадо Сальмон, чьи подчиненные в 1967 году взяли в плен Че Гевару, снова завел речь о предполагаемом соучастии Фиделя Кастро в пленении и убийстве Гевары, пишет ABC, ссылаясь на интервью экс-генерала информагентству Efe. "Эта теория выдвигалась и раньше, но в данном случае он осмеливается настаивать на ней в резкой форме", - пишет журналист Мануэль П. Вильяторо.

"Спустя столько лет удалось докопаться, что Че послали сюда на смерть. Такова истина", - сказал отставной генерал.

"Фидель Кастро отделался от него", отправив его в Боливию бороться за идею, которая с самого начала была обречена на поражение. Однако, отметил Прадо Сальмон, Фидель сделал это "не по личному желанию, а потому, что верхушка кубинской компартии перестала терпеть его характер и импульсивность".

Генерал пообещал привести детальные аргументы в предисловии к своей книге "Партизанский отряд, принесенный в жертву", которая будет переиздана.

По словам автора, гипотеза о предательстве Фиделя Кастро обсуждается с тех пор, как 8 октября 1967 года Че был взят в плен в Боливии.

Соратник Че Гевары по партизанским отрядам, Дариэль Аларкон Рамирес по кличке Бенигно, (умерший в 2016 году), в свое время заявил в интервью Corriere della Sera: "Смерть [Че] - результат махинации, за которую несут ответственность Фидель Кастро и СССР". Газета пересказывает: "По словам Аларкона Рамиреса, СССР считал революционера опасным для своих интересов и потому поставил перед кубинским лидером ультиматум. А тот, не колеблясь, выбрал помощь, которую должен был оказать ему СССР".

Фидель и Че познакомились и подружились в 50-е годы.

Но в 1965 году дружба кончилась, когда на семинаре организации афро-азиатской солидарности в Алжире Че Гевара раскритиковал СССР. "Он обвинил советское руководство [точнее, все соцстраны. - Прим. ред.] в том, что оно выступает как "пособники империалистической эксплуатации", применяя "аморальные" практики. Для Фиделя, который отчаянно стремился заручиться экономической поддержкой со стороны русских, это был настоящий удар. В ответ на это братья Кастро оттеснили Че от принятия всех политических решений, и, как уверял Бенигно в интервью незадолго до смерти, почти обязали его покинуть Кубу. Потому-то Че собрал пожитки и отправился партизанить в Конго", - говорится в статье.

3 октября 1965 года Фидель публично зачитал прощальное письмо, которое Че вручил ему перед отъездом. Прадо Сальмон утверждает в интервью, что это был "виртуозный шаг" Кастро, "захлопнувший дверь" перед потенциальным возвращением Че на Кубу. "Бенигно говорил, что Че впал в ярость, узнав о публикации письма, потому что это письмо было написано на случай, если он попадет в плен или погибнет", - отмечает экс-генерал.

После поражения в Конго Че вернулся на Кубу инкогнито, а оттуда отправился в Боливию, чтобы возглавить партизан и свергнуть власть. Фидель обещал регулярно оказывать ему помощь. Однако, как утверждает в интервью Прадо Сальмон, кубинский лидер предпочел забыть о Че, и партизаны бродили по сельве, страдая от голода.

Экс-генерал пришел к убеждению, что отряд "не имел контактов с Кубой". Он ссылается на информацию, которую получил от Умберто Васкеса Вианьи, бывшего одноклассника Че Гевары. Тот "установил, что правительство Кастро приказало сотрудникам спецслужб, которые поддерживали партизан в Боливии, покинуть театр боевых действий", говорится в статье.

8 октября боливийские солдаты, прошедшие обучение у американских "зеленых беретов", окружили партизан, вступили в бой и взяли в плен Че Гевару.

"Прадо объяснил Че, что его отдадут под суд. Но этого не произошло. Позднее партизана передали агенту ЦРУ Феликсу Исмаэлю Родригесу, который несколько месяцев готовил его поимку. 9 октября агенту сообщили, что с пленником надо расправиться. И вскоре это произошло. По словам кубинского журналиста Альберто Мюллера, Фидель мог бы предотвратить ситуацию, когда Че получил много ранений, но предпочел, чтобы он погиб. Таким образом Фидель избавлялся от политического противника и приобретал соратника-мученика", - говорится в статье.