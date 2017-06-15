Немецкий политолог о России: "Большинство по-прежнему поддерживает власть"

Эксперт по России немецкого фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik) Сабина Фишер считает, что прошедшие в начале недели по всей России протесты не скажутся на власти Путина.

"Я не стала бы говорить о том, что власть Путина зашаталась. Протесты просто показывают, что в стране есть протестный потенциал, особенно среди молодежи. Видно, что коррупция - единственная политическая тема, с помощью которой можно мобилизовать большое количество людей, но почва под режимом из-за этого не зашатается ", - заявила Фишер в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine. По словам политолога, "на улицы вышло относительное меньшинство".

Что же касается Алексея Навального, то у него, по мнению Фишер, "нет реальной власти, поскольку он не может опереться на какое-либо движение или партию". "Российские власти, изменив законы о партиях и выборах, позаботились о том, чтобы оппозиционная политическая деятельность в России стала либо очень сложной, либо невозможной К тому же Навальный в 2013 году на политически окрашенном процессе был приговорен к пяти годам лишения свободы условно по обвинению в коррупции и судимость лишает его возможности участвовать в президентских выборах 2018 года", - подчеркивает эксперт.

В то же время Фишер не считает, что репрессии властей заставят россиян отворачиваться от власти: "Это маловероятно. Да, протестный потенциал возрос, но он ограничивается городами и конкретными группами населения". "Большинство же по-прежнему поддерживает власть, - продолжает политолог. - Единственное, что, с точки зрения властей, вызывает тревогу, это некое впечатление нестабильности в стране. И еще - контакт с молодежью, которая черпает информацию не из государственных СМИ, а из интернета. Эта опасность, по мнению власти, тоже возрастает. Однако эти факторы окажут лишь ограниченное влияние на предстоящие президентские выборы".

По большому счету, говорит Фишер, оппозиции в России нет вообще. "Есть некая популистская мобилизация, но за ней не стоит партия или движение. Навальный - борец-одиночка. Более того, между Навальным и традиционными либеральными оппозиционными партиями, которые, впрочем, стали полными маргиналами в политической системе, существует множество конфликтов", - передает издание слова эксперта.