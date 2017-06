15 июня 2017 г. Деметри Севастопуло, Кэтрин Хилл | Financial Times Сенат США наказывает Россию санкциями за вмешательство в выборы "Сенат США одобрил санкции против России, которые наказывают Москву за вмешательство в американские выборы, а также затруднил для Белого дома ослабление карательных мер", - сообщают Деметри Севастопуло и Кэтрин Хилл в Financial Times. Сенат проголосовал 97 голосами против 2 за соответствующее дополнение к законопроекту, накладывающему санкции на Иран за его программу по строительству баллистических ракет. Обычно мнения в верхней палате американского парламента разделяются, так что единодушие обеих представленных в ней партий по данному вопросу показывает, насколько сильный гнев вызвала Россия своими кибератаками в ходе предвыборной гонки 2016 года, говорится в статье. "Белый дом не занял официальной позиции по этим санкциям, - указывают журналисты. - Однако госсекретарь Рекс Тиллерсон намекнул, что администрация встревожена". "Мы просили бы о гибкости, позволяющей поддать жару, когда нам это нужно, но также и сохранить конструктивный диалог", - сказал Тиллерсон конгрессменам во вторник. "Хизер Конли, эксперт по России в Центре стратегических и международных исследований, сказала, что, хотя ни одной администрации не понравилось бы, если бы Конгресс связал ей руки, ситуация с Россией очень необычна", - передают авторы. "В случае с Россией мы в таких необыкновенных обстоятельствах из-за расследования и из-за того, что администрация Трампа не приняла значимых мер в ответ на российское вмешательство в американские выборы, - сказала Конли. - Это дает двухпартийный посыл. Именно Сенат говорит, что негативные последствия должны быть". "Шаг к институционализации этих санкций подчеркивает, что у Москвы остается все меньше иллюзий по поводу шансов на переворот в отношениях [с США] при администрации Трампа", - говорится в статье. По словам Андрея Кортунова, главы Российского совета по международным делам (проправительственного аналитического центра), "любому понятно, что каждый шаг Дональда Трампа навстречу России будет действовать на вашингтонский истеблишмент как красная тряпка на быка". Источник: Financial Times