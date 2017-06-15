Как Россия повышает безопасность на время проведения Кубка конфедераций

После ряда терактов в западных столицах Россия вводит усиленные меры безопасности на время проведения Кубка конфедераций по футболу. Президент Путин подписал указ с пакетом довольно спорных мер на период с 1 июня по 12 июля, пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.

В частности, указ предусматривает получение обязательного разрешения от ФСБ для демонстраций любого рода, усиление мер безопасности во многих местах, а также ограничивает продажу и ношение оружия.

Но наибольшую критику вызывают ограничения на проведение демонстраций: многие усматривают тут ограничение права на собрания для оппозиции. "Указ, без сомнения, нарушает конституцию", - говорит юрист Высшей школы экономики Елена Лукьянова.

Между тем Путин уже вводил аналогичные меры на время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. "Новая газета", отличающаяся критической позицией по отношению к Кремлю, напомнила, что четыре года назад уже был скандал в связи с тем, что закон в рамках подготовки к Кубку конфедераций и ЧМ по футболу разрешил подобные президентские указы, передает издание.