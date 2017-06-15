Как обхаживают российского президента немецкие СМИ

Около 2 тыс. участников акций протеста подверглись жестким задержаниям, сотни несовершеннолетних демонстрантов брошены за решетку, лидер оппозиции Алексей Навальный приговорен к 30 суткам ареста в результате похожего на фарс судебного процесса. Вот такие новости из России, пишет на сайте Huffpost Deutschland журналист, эксперт по России Борис Райтшустер.

"А какие заголовки статей на эту тему можно было увидеть в понедельник в Deutsche Welle, финансируемой из карманов немецких налогоплательщиков? "Навальный слишком обострил игру", речь (по мнению авторов DW) идет о "абсолютно ненужной провокации", - передает Райтшустер.

"Мэр Москвы Сергей Собянин использовал те же слова, что и руководитель московского бюро DW Сергей Решето: в своем комментарии столичный градоначальник заявил о "провокациях" со стороны Навального. Но самое удивительное, Собянин заявил об этом на следующий день после DW. Похоже на предупредительное подстраивание под кремлевскую пропаганду", - считает журналист.

Критики, продолжает Райтшустер, "обвиняют DW в регулярных попытках втереться в доверие к авторитарным режимам - как в Москве, так и в Пекине". И это касается не только Deutschе Welle.

"Телекомпания ARD, по меньшей мере частично, освещает события в том ключе, который определенно придется по душе Кремлю. "Навальный, занимающий националистическую и ксенофобную позицию" - в таком свете телезрителям представлялся в понедельник тот, на кого возлагает надежды российская оппозиция", - пишет автор.

По мнению социолога и политолога Игоря Эйдмана, обвинять Навального в национализме было бы преувеличением: адвокат, блогер и активист, выступающий против коррупции, сегодня занимает более взвешенную позицию, оставив соответствующие высказывания в прошлом.

Такие критики, как публицист Николай Клименюк, считают Навального "правым популистом".

Райтшустер парирует: "Невозможно ждать того, что в рамках националистической, милитаристской диктатуры, которая подавляет критиков, лидеры оппозиции будут "демократами чистой воды".

Указывая на националистические тенденции среди критиков Кремля, следует напоминать о подстрекательстве к национализму со стороны самого Кремля и его СМИ, пишет автор. "Иначе может сложиться впечатление, что Путин - меньшее из зол". По мнению журналиста, средствам массовой информации следует упоминать: "Путин, который способен массово разжигать национализм и ксенофобию", или "президент, который напал на соседнюю страну и, по данным ООН, несет ответственность за военные преступления в Сирии". Слово "диктатура" будет подходящим, считает Райшустер, приводя определение.

По мнению Райтшустера, многие материалы той же DW и других немецких СМИ искажают восприятие диктатуры Путина, хоть и отводят место критике его режима. Это происходит тогда, когда о режиме говорится как "о демократии, сбившейся с правильного пути", или "размываются различия между преступниками и жертвами", или "опускаются решающие факторы". В качестве примера немецкий журналист приводит ту часть статьи в DW, в которой говорится, что акция протеста была согласована с московскими властями и это якобы чудо, а в качестве места ее проведения была одобрена не Красная площадь, а расположенный в центре города проспект Сахарова. Кроме того, говорится в этой же статье, Навальный неожиданно призвал своих сторонников встретиться в другом месте.

Во-первых, замечает Райтшустер, согласно российскому закону о демонстрациях, достаточно лишь оповестить о предстоящей демонстрации. "Кремлевская пропаганда часто подтасовывает факты в этом вопросе - но западные СМИ подхватывают это", - сетует он. Во-вторых, проспект Сахарова хоть и находится в центре Москвы, однако центральной площадью города не является.

В-третьих, на Красной площади никогда не проводится демонстраций - ни один адекватный человек не придет к мысли выбрать ее в качестве места проведения акции. И наконец, Навальный заявил о переносе акции протеста в связи с тем, что на проспекте Сахарова ему было отказано в размещении сцены, а в комментарии об этом не сказано, пишет Райтшустер

"Клеветой" назвал статью руководителя московского бюро DW публицист Николай Клименюк на своей странице в Facebook.

"Если сравнивать сообщения о Путине и Трампе, складывается впечатление, что это критики американского президента умирают в тюремных застенках, а он сам атакует соседние страны и ровняет с землей целые города то в Чечне, то в Сирии", - замечает автор.

"В отличие от авторитарных режимов, таких, как российский, СМИ в Германии существуют без диктата сверху. Правда, у отдельных авторов наблюдается некая личная идеологическая зашоренность", - продолжает Райтшустер, отмечая, что при этом во всех крупных СМИ есть журналисты, которые не боятся четких позиций и справедливой оценки диктатур.

"Фашизм или большевизм, Пиночет в Чили или ГДР: тот, кто обходит острые углы и маскирует правду, кто предпочитает отводить взгляд и замалчивает важные факты, несет свою долю ответственности за происходящее", - заключает Райтшустер.