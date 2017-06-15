"Интервью с Путиным": фарс или попытка Стоуна разговорить президента?

Автор "Интервью с Путиным" Оливер Стоун утверждает в австралийской прессе, что его дружелюбный подход к российскому президенту - это тактика интервьюера с целью разговорить собеседника. Американская пресса увидела в туре по кабинету российского лидера "постановочный фарс", а о человечности президента, по ее мнению, мы узнали не больше, чем нам рассказывают российские СМИ.

Судя по первым двум эпизодам документального фильма Стоуна, очевидно, что эти интервью не стремятся к конфронтации, пишет Майк Хейл в австралийской газете The Age. Статья опубликована под заголовком: "Оливер Стоун позволяет Владимиру Путину говорить". "Стоун, который взял первое интервью с Путиным, находясь в России во время съемок "Сноудена", ведет себя с уважением, даже дружелюбно, - отмечает автор. - Он позволяет Путину говорить, периодически вклиниваясь, чтобы поддержать замечания о провокациях США или российском страдании".

"Я здесь, чтобы разговорить Путина, - рассказал сам Стоун в интервью автору статьи. - Пусть он говорит. Если я могу поощрить его на разговоры, будучи сочувствующим слушателем, то это журналистский подход. Я также и драматург. Я поощряю своих актеров быть лучше. Сказать больше. Разыграть передо мной представление".

Режиссер рассказал, что был очень впечатлен Путиным как лидером, представляющим интересы России, и назвал президента "сыном России". Что касается личного отношения Стоуна к Путину, то он "восхищен его дисциплиной, его способностью делать это [быть президентом] с небольшими перерывами в течение 16 лет, его выносливостью, тем, как он работает. Ни один американский президент не работает столько часов, насколько я знаю, - добавил режиссер. - Он мне в этом смысле - своей самоотдачей работе - напоминает Джимми Картера".

"Вы можете подумать, что я был белым и пушистым, но нет, я думаю, что я бросил ему вызов, - продолжил Стоун. - И вызовы растут (в дальнейших сериях), когда вы заговариваете о будущем этого человека и его планах на выборы, если таковые имеются. Деньги, коррупция - это очень личные вещи, но, насколько это было в моих силах, я бросил ему вызов. Мне казалось, что, если зайти дальше, он мог завершить любую из этих встреч; он мог сказать "нет" без всяких объяснений после первого визита".

"Во время своей четырехчасовой эпопеи режиссер выбирает тупоумно некритичную линию при постановке вопросов, нацеленную на то, чтобы показать американским зрителям другую сторону Путина - человечную сторону, которую Стоун преподносит как откровение", - пишет Дэмиен Шарков в американском журнале Newsweek. Его статья озаглавлена так: "Тур Оливера Стоуна по кремлевскому офису российского президента: полностью постановочный фарс". По мнению автора, тур этой пары по офису Путина "воплощает фарсовую идею попытаться раскрыть что-то об одном из самых могущественных политиков мира, чье правительство повелевает экранами миллионов более десяти лет".

"По мере того, как камера медленно обозревает незамысловатый, почти скучный стол Путина при вступающей напряженной скрипичной музыке на заднем фоне, она подчеркивает характерный для президента безликий подход, - говорится в статье. - Фон на компьютере Путина в Кремле - это кремлевская башня с часами".

По словам автора, возможно, и были причины, по которым компьютер Путина был включен, хотя там и не были запущены никакие программы, когда он вошел в свой пустой офис вместе со Стоуном. "Не так уж и необычно, чтобы на компьютерах компаний был безобидный или корпоративный фон, а не семейные или личные фото, - продолжает Шарков. - Но стол Путина вместо этого подчеркивает его чрезвычайное прайвеси за 17 лет у власти: любые детали о его дочерях, внуках или любовной жизни после развода в 2013 году - область домыслов. Эта линия прайвеси сохраняется и в течение документального фильма. Человечность, которую в Путине улавливает объектив Стоуна, редко выходит за рамки той, от которой практически нельзя уйти в российском государственном эфире".

"Пара направляется в соседнюю с офисом Путина комнату, где находятся личные вещи, - продолжает журналист, - включая серебряную икону Богоматери и большое распятие. Воззвания Путина к православию усилились по мере того, как его социальная политика, равно как и база поддержки, стали более консервативными".

"Это мой отец. В Севастополе, в Крыму", - говорит Путин Стоуну на английском, указывая на портрет отца. "Большая обрамленная фотография Владимира Путина-старшего, возможно, самый личный предмет в комнате, но даже он наделен тайным политическим смыслом, - считает Шарков. - Отец Путина, ветеран ВОВ, - это общий знаменатель российского лидера и его народа, подавляющее большинство которого является потомками поколения, пострадавшего от конфликта. Крым - место, где был сделан портрет, - возможно, еще более символичен для президентства Путина. Его аннексия украинской территории в 2014 году была одним из его самых популярных шагов в России и одним из наименее популярных за рубежом".

В завершение журналист сообщает, что, когда по окончании тура пара проходит мимо стола Путина, Стоун замечает, что предпоследняя сверху книга в стопке томов на столе президента - это написанная режиссером "Нерассказанная история США". "Мог ли хозяин искренне быть столь заинтересованным мыслями своего гостя, или же книга была положена не без умысла, дабы польстить?" - задается вопросом автор статьи.