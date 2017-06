15 июня 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Сенат уколол Трампа, но дотянулся ли до Путина? Новый американский законопроект в случае принятия накажет Москву за вмешательство в выборы в США и действия в Сирии, а также затруднит Белому дому ослабление карательных мер. Голосование в Сенате 97 к 2 стало резким укором Трампу за его позицию по России, пишут СМИ, но у объектов "неотменяемых" санкций ослабевают стимулы для переговоров с США. "Постановление о санкциях, принятое в среду подавляющим большинством голосов в Сенате США, будет означать, что Конгресс перехватил у Белого дома значительные полномочия в том, что касается курса США в отношении России, пусть даже республиканцы не говорят об этом таким образом", - пишет журналистка Newsweek Эмили Кадей. Правда, для этого необходимо, чтобы Палата представителей тоже одобрила новые формулировки. Напомнив, что недавно Сенат обсуждал запрет поставок вооружений в Саудовскую Аравию, автор пишет, что таким образом сенаторы выражают обеспокоенность хорошим отношением администрации США к зарубежным "сильным правителям". "Нынешнее постановление должно быть решительным сигналом для президента Трампа и Белого дома: опасение, что он может ослабить или снять санкции против Путина, разделяют обе партии, и Сенат не станет игнорировать это опасение", - заявил лидер демократической фракции Чак Шумер. На взгляд автора, постановление "свяжет руки" Белому дому, а Конгресс сможет блокировать попытки президента отменить санкции в отношении России. Например, "будут изменены формулировки постановления от 2014 года о санкциях, наложенных на россиян, причастных к дестабилизации Украины" - поправка гласит, что президент не просто может, но обязан вносить их черный список. Изменены условия, при которых президент вправе временно отменять санкции: в частности, должны иметься "доказательства усилий России по урегулированию конфликта на Украине" (формулировки журналистки). В данный момент Трамп вправе отменить указы Обамы о санкциях в отношении России. Поправки, внесенные в постановление, намного осложнят отмену. "Поправка также обяжет президента наложить на российские организации новые экономические и связанные с обороной санкции в наказание за хакерские атаки России на выборы в США и за нарушения прав человека", - говорится в статье. "Удастся ли Конгрессу обуздать Трампа и Россию? Это будет зависеть от Палаты представителей, где большинство принадлежит республиканцам", - заключает автор. "Сенат в среду проголосовал за законопроект, который позволяет Конгрессу блокировать любые попытки президента пересмотреть санкции против России и усиливает эти санкции в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы 2016 года и ее действия в Сирии", - пишет The Washington Post. "Голосование в соотношении 97 к 2 стало резким укором президенту Трампу за его позицию по России и его сопротивление суждениям разведки о том, что эта страна стояла за попытками повлиять на выборы, на которых он победил", - отмечают авторы статьи. "Мы не можем оставить безнаказанным вмешательство России в наши выборы - надо, чтобы они даже не помышляли о чем-то подобном в будущем", - сказал лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер. Команда президента в среду высказала несогласие с законопроектом: госсекретарь Рекс Тиллерсон предостерег законодателей от принятия мер, которые бы связали руки президенту. "Мы бы попросили гибкости и возможности повышать давление в случае необходимости, а также гарантированной возможности поддерживать конструктивный диалог", - сказал он. Высказывания Тиллерсона "стали предупреждением, что администрация может воспротивиться пакету новых мер", говорится в статье. Но если голосование в Сенате в принципе показательно, то поддержка Конгресса может сделать неуязвимым для вето этот законопроект, по которому еще не голосовала Палата представителей. Даже самые убежденные сторонники президента в среду высказались заодно с его главными критиками. Председатель банковского комитета Сената республиканец Майк Крэйпо сказал, что это "правильный объем давления" на Россию. Корреспонденты Financial Times сообщают, что американский Сенат проголосовал 97 голосами против 2 за санкции против России, которые наказывают Москву за вмешательство в американские выборы, и затруднил для Белого дома ослабление карательных мер. FT комментирует: "Обычно мнения в верхней палате американского парламента разделяются, так что единодушие обеих партий по данному вопросу показывает, насколько сильный гнев вызвала Россия своими кибератаками в ходе предвыборной гонки 2016 года". "Белый дом не занял официальной позиции по этим санкциям, однако госсекретарь Рекс Тиллерсон намекнул, что администрация встревожена", - сообщает издание. Хизер Конли, эксперт по России в Центре стратегических и международных исследований, сказала, что ни одной администрации не понравилось бы, если бы Конгресс связал ей руки, но "в случае с Россией мы находимся в необычных обстоятельствах из-за расследования и из-за того, что администрация Трампа не приняла значимых мер в ответ на российское вмешательство в американские выборы", и "это дает двухпартийный посыл". У Москвы остается все меньше иллюзий по поводу шансов на переворот в отношениях с США при администрации Трампа, говорится в статье. По словам российского политолога Андрея Кортунова, "любому понятно, что каждый шаг Дональда Трампа навстречу России будет действовать на вашингтонский истеблишмент как красная тряпка на быка". Сенат США принял постановление, которое в случае его утверждения фактически ужесточит санкции США в отношении России. В статье для The Washington Post Дэниэл У.Дрезнер, профессор международной политологии (университет Тафтса), объясняет, почему не чувствует радости по этому поводу. В тактическом плане разумно, что Конгресс свяжет президенту руки по этому вопросу, пишет автор, однако есть проблема: "законодатели с легкостью договариваются о наложении санкций, но им гораздо труднее договориться об их отмене". Многие конгрессмены настолько хотят прослыть ястребами, что отказываются поддержать какое бы то ни было соглашение, заключенное исполнительной властью США. Поэтому у потенциальных объектов санкций ослабевают стимулы для переговоров с США об уступках. "Зачем тратить силы на подлинное сотрудничество, если Конгресс не отменяет то, что уже принял?" - поясняет свою мысль Дрезнер. Автор поддерживает ужесточение позиции США в отношении России, но указывает: "Россия - великая держава, которую невозможно превратить в незначительную с помощью эмбарго. Потребуется определенная гибкость, а постановление о санкциях ее ослабит". "Во внешней политике Трамп настолько глуп, что вынуждает Конгресс брать на себя внешнеполитическую инициативу", - говорится в статье. Но, на взгляд Дрезнера, обычно американские законодатели действуют в таких случаях крайне неумело. Последнее решение - тоже "крайне несовершенное" и "в будущем вызовет сожаление".