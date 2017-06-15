Американский климатолог: "Температура на планете повысится еще на 2 градуса Цельсия - это катастрофа"

"Пока энергия, добываемая из ископаемого топлива, обходится дешевле, проблема изменений климата будет неразрешимой", - сказал в интервью La Vanguardia американский физик и климатолог Джеймс Хансен. "Это один из экспертов, предсказавших глобальное потепление под воздействием выбросов углекислого газа в атмосферу", - напоминает журналист Антонио Серрильо. Хансен и Сикури Манабе на днях удостоились премии "Границы познания" испанской НКО Fundación BBVA в категории "изменения климата".

"В фильме "Неудобная правда" Эл Гор распространял ваши научные выводы. Стал ли он вашим хорошим учеником?" - спросили журналисты.

"Я много общался с Элом Гором, но у нас есть определенные разногласия. В последнее время он заявляет, что мы якобы идем по правильному пути к решению проблемы. Но на деле в следующей статье мы продемонстрируем, что выбросы парниковых газов растут. Причем не только углекислого газа, но и метана", - ответил Хансен.

"Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН рекомендует сдержать рост температуры в пределах 2 или даже 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой", - заметили журналисты.

"Слова красивые, но реальный мир не прислушивается к речам. Этого не удастся достигнуть, если ископаемое топливо останется самым дешевым источником энергии", - сказал климатолог. По его мнению, когда общество покупает ископаемое топливо, в его цену не включены реальные издержки, провоцируемые изменениями климата.

"Нам нужен всеобщий сбор за углекислый газ, мы могли бы договориться об этом на международном уровне", - призвал Хансен.

Описывая текущую ситуацию, Хансен заявил: "Если концентрация двуокиси углерода в атмосфере увеличится до 450 миллионных долей (сейчас она - около 400), уровень моря поднимется, как минимум, на 6 метров. Но, хотя есть тесная связь между потеплением и повышением уровня моря, мы не знаем, как быстро среагируют льды, так как состав атмосферы меняется стремительнее, чем когда-либо в истории".

По словам Хансена, доныне температура воздуха повышалась в среднем на 0,2 градуса за 10 лет. "Это означает, что за сто лет она вырастет на 2 градуса в дополнение к потеплению (на один градус), которое уже произошло. И это будет катастрофа", - заявил климатолог.

Хансен рекомендует заменить угольные электростанции экологически чистыми источниками энергии. По его словам, на данный момент всего 3% энергии, потребляемой в мире, поступает от "чистых" источников.

"Если мы обложим выбросы углекислого газа сбором, который повысит их цену, другие источники энергии станут конкурентоспособными", - говорит он. "Этот сбор нужно ввести во всем мире, а вырученные деньги передать народу", - добавляет климатолог. Он также советует ввести нормативы энергоэффективности для бытовой техники.

Хансен сообщил, что он и группа молодых людей подали в Орегоне в суд. По его мнению, они легко могут доказать, что политика Трампа, касающаяся климата, "нарушает основные конституционные права, а в случае молодежи - права на жизнь, свободу и частную собственность".