Камень в ботинке у Путина

Российский президент, кандидат на перевыборы в 2018 году, вынужден противостоять волне антикоррупционных митингов, направляемых Алексеем Навальным, заключенным под стражу начиная с 12 июня, говорится в редакционной статье Le Monde.

Владимир Путин может спать спокойно. Президентские выборы, которые в 2018 году должны позволить ему продержаться у власти в России еще шесть лет - у этой власти он стоит с 2000 года - обещают стать для него успешными, говорится в статье.

"Тем не менее, один человек упорно пытается нарушить это безоблачное счастье. Алексей Навальный, который начиная с понедельника 12 июня спит в тюрьме - на сей раз это продлится 30 суток, - вероятно, не станет кандидатом в борьбе против Путина. Судебный приговор, вынесенный в 2013 году, на его взгляд, полностью сфабрикованный, должен в нужный момент ему в этом помешать, - пишет редакция. - Однако 41-летний адвокат, экс-кандидат в мэры Москвы, на протяжении нескольких месяцев, невзирая на непрекращающиеся преследования, заставил себя признать в качестве единственного политического игрока, способного организовать протест против режима российского президента".

Митинги 12 июня выявили впечатляющую географическую прогрессию этой мобилизации, несмотря на силу устрашения, выражающуюся в беспощадном подавлении каждого такого митинга, отмечают журналисты.

"Российская власть не обладает иным средством, кроме репрессий, чтобы противостоять возникновению такого протеста. Ее пропагандистский аппарат совершенно бессилен против инструмента, на который опирается Алексей Навальный и его сторонники: интернет и социальные сети. Российский режим контролирует их в гораздо меньшей степени, чем это делает китайская власть", - отмечают журналисты.

Как напоминает Le Monde, такой инструмент оказывается весьма эффективным для молодежи, чье присутствие среди митингующих в понедельник было особенно заметным. Новое поколение протестующих ставит серьезную задачу перед президентом Путиным в долгосрочной перспективе, ему трудно что-либо возразить на месседж Алексея Навального: "Коррупция ворует ваше будущее".

"Кроме того, обеспокоенность Кремля способно вызвать такое явление, как радикализация протеста. За массовыми митингами людей творческих профессий, среднего класса и интеллектуалов 2011 года, сконцентрированных главным образом в Москве, последовало движение в количественном отношении более слабое, однако более протяженное по всей стране и более решительное, - считает редакция. - На данный момент Алексей Навальный напрямую не угрожает Владимиру Путину. Но наряду с протестом, потенциал столкновения этих двух людей еще не исчерпан".