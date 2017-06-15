Экс-аналитик ЦРУ: Российская угроза игнорируется, как "Аль-Каида"* перед 11 сентября 2001 года

"Бывший аналитик ЦРУ предупредила, что подход администрации Трампа к российскому вмешательству в выборы 2016 года сопоставим с тем, как администрация Буша отнеслась к предупреждениям об "Aль-Каиде"* перед 11 сентября 2001 года, - передает Грэм Лэнгтри в Newsweek. - Российские влияние и пропаганда "продолжаются в Соединенных Штатах и по всей Европе", сказала Нейда Бакос, бывший аналитик ЦРУ и офицер по установлению целей, в интервью MSNBC перед состоявшейся во вторник дачей показаний генеральным прокурором Джеффом Сешнсом".

"По словам Бакос, американское разведывательное сообщество "начинает испытывать досаду, потому что пытается привлечь внимание творцов политики", - передает Лэнктри.

"Для меня это, пожалуй, немного похоже на ситуацию перед 11 сентября, когда был написан и доставлен творцам политики предварительно предупреждающий анализ, и [спецслужбы] не получают никакой обратной связи и никаких стратегий", - сказала Бакос.

"6 августа 2001 года ЦРУ направило Джорджу Бушу отчет под названием "Бен Ладен твердо намерен ударить по США", - сообщает автор статьи. - Предупреждения прозвучали еще в мае 2001 года, как сообщил в 2015 году Politico тогдашний шеф антитеррористического подразделения ЦРУ Кофер Блэк".

"Было совершенно очевидно, что по нам ударят, по нам ударят сильно, и много американцев погибнет", - сказал Блэк.

"Бакос сказала, что американские разведывательные агентства, возможно, "очень сосредоточены на попытках противостоять российским активным мерам", но пока не встревожены творцы политики, немногое можно сделать", - говорится в статье.

*"Аль-Каида" - террористическая группировка, запрещенная в РФ.