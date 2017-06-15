Российские и американские вооруженные формирования борются с ИГИЛ* в Ракке, но не как союзники

"Во вторник поддерживаемая Россией сирийская армия совершила молниеносное наступление на Ракку - оплот вооруженной группировки "Исламское государство" (ИГИЛ)*, открыв новый фронт в войне с джихадистами, которые имеют дело с отдельным наступлением местных вооруженных формирований, поддерживаемых США", - сообщает Том О'Коннор в Newsweek.

"Наступающая сирийская армия со своими союзниками, к которым относятся Иран и различные ополчения, поддерживающие президента Башара аль-Асада, встретилась с линией обороны "Сирийских демократических сил" - проамериканской коалиции арабов и этнических меньшинств, большинство в которой составляют курды. Эти две группы, активно вовлеченные в борьбу с ИГИЛ*, в прошлом в разное время сражались друг с другом и заключали союзы. Однако нынешняя напряженность в отношениях США с союзниками Асада Россией и Ираном вызывает опасения, что конкуренция за захват Ракки может вызвать новый конфликт между наступающими войсками", - говорится в статье.

"В связи с захватом новых территорий проправительственные силы и "Сирийские демократические силы" делят общую линию обороны, которая проходит через север Сирии и тянется почти на 70 миль от региона южнее Манбиджа, где эти две группировки заключили хрупкое перемирие в начале этого года в рамках обороны от поддерживаемых Турцией повстанцев, до недавно завоеванной сирийской армией территории южнее Табки. Хотя с юга Табки поступают неподтвержденные отчеты о мелких столкновениях между сирийской армией и "Сирийскими демократическими силами", по-видимому, эти два формирования сосредоточили свои усилия на противостоянии общей угрозе - ИГИЛ*. Обе стороны выступают против предлагаемого джихадистами ультраконсервативного бренда суннитского ислама, но не согласны друг с другом по поводу уровня автономии, который должны получить курды на севере Сирии, где курдские националистические фракции "Сирийских демократических сил" стремятся к независимости от сирийского правительства", - сообщает журналист.

О'Коннор напоминает, что в апреле, обвинив Асада в применении химического оружия против мирных жителей, США нанесли по сирийской армии ракетный удар. После этого США атаковали проправительственные сирийские войска еще трижды, обвинив их в нарушении "деконфликтационной зоны", в одностороннем порядке объявленной США на юге Сирии. Москва и Дамаск сочли эту зону незаконной, отчасти потому, что она не относится к числу четырех "деэскалационных зон", созданных в прошлом месяце Россией, Ираном и Турцией. Во вторник, согласно "Сирийскому арабскому новостному агентству", один сирийский полевой командир назвал эту зону "смехотворной". Сирийское правительство считает присутствие американских военных в Сирии незаконным, говорится в статье.

"В понедельник российский министр иностранных дел Сергей Лавров потребовал в телефонном разговоре с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, чтобы США прекратили атаки на сирийскую армию и ее союзников", - сообщает автор.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.