Санкции против России: Конгресс пытается подтвердить, что имеет власть над Белым домом

"Постановление о санкциях, принятое в среду подавляющим большинством голосов в Сенате США, будет означать, что Конгресс перехватил у Белого дома значительные полномочия в том, что касается курса США в отношении России, пусть даже республиканцы не говорят об этом таким образом", - пишет журналистка Newsweek Эмили Кадей. Правда, для этого необходимо, чтобы Палата представителей тоже одобрила новые формулировки по санкциям.

Ранее Сенат отклонил - но лишь небольшим перевесом голосов - постановление о запрете поставок вооружений в Саудовскую Аравию. По предположению автора, таким образом сенаторы выражают обеспокоенность хорошим отношением администрации США к зарубежным "сильным правителям". "Это постановление должно быть решительным сигналом для президента Трампа и Белого дома: опасение, что он может ослабить или снять санкции против Путина, разделяют обе партии, и Сенат не станет игнорировать это опасение", - заявил в среду лидер демократической фракции Чак Шумер. "Если постановление обретет статус закона, президенту будет намного сложнее стремиться к тому смягчению санкций в отношении России, которое его команда, по некоторым сведениям, обсуждала с российскими официальными лицами до его инаугурации", - говорится в статье.

Правда, во вторник сенаторы-республиканцы Боб Коркер и Майк Крейпоу подчеркнули, что постановление о санкциях обеспечивает президенту значительную гибкость при формировании курса. Но, на взгляд автора, постановление "свяжет руки" Белому дому, а Конгресс сможет блокировать попытки президента отменить санкции в отношении России.

Например, "будут изменены формулировки постановления от 2014 года о санкциях, наложенных на россиян, причастных к дестабилизации Украины, а также других акторов, оказывающих негативное влияние", пишет автор. Если, согласно изначальной формулировке, президент США может накладывать санкции на таких лиц, то поправка гласит, что он обязан это делать. Изменены условия, при которых президент вправе временно отменять санкции: в новом постановлении это возможно, "если удастся доказать, что это отвечает интересам национальной безопасности США, и предоставить доказательства усилий России по урегулированию конфликта на Украине" (формулировки журналистки).

В данный момент Трамп или любой другой президент США могут отменить указы Обамы о санкциях в отношении России. Поправки, внесенные в постановление, намного осложнят отмену. "Поправка также обяжет президента наложить на российские организации новые экономические и связанные с обороной санкции в наказание за хакерские атаки России на выборы в США и за нарушения прав человека", - говорится в статье.

Постановление "также позволит Конгрессу проверять все предложения президента по отмене или временной отмене санкций в отношении России до того, как эти предложения вступят в силу". Конгресс сможет заблокировать такие предложения (правда, президент, в свою очередь, может наложить вето на неодобрительную резолюцию Конгресса), говорится в статье.

"Удастся ли Конгрессу обуздать Трампа и Россию? Это будет зависеть от Палаты представителей, где большинство принадлежит республиканцам", - пишет автор. Двухпартийная группа конгрессменов уже внесла в Палату представителей сходное постановление.