Маленькое эго голосует за большое эго

По всему миру успех празднуют агрессивные и склонные к доминированию политики, отличающиеся нарцисcизмом, сомнительными представлениями о морали и жаждой власти, вроде Дональда Трампа, Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Ученые из Лондонской школы бизнеса (London Business School) выяснили, почему "подобные народные представители, несмотря ни на что, побеждают на выборах", пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Вывод исследования: "Из-за экономической нестабильности и ощущения потери контроля над собственной жизнью люди делают выбор в пользу авторитарных, а не в пользу компетентных политиков". В русле этой работы два психолога, занимающиеся поведенческой психотерапией, Хемант Каккар и Ниро Сиванатан, проанализировали данные о 140 тыс. человек из 69 стран. Результаты трех исследований опубликованы в журнале Proceedings Национальной академии наук США (PNAS).

В частности, ученые установили, что "чем выше в какой-либо стране число безработных, тем больше желание людей видеть во власти доминантных политиков". Дело в том, что в случае потери работы растет ощущение потери контроля за своей жизнью. В итоге выбор доминантного лидера представляет собой некую компенсационную стратегию, особенно у людей, которые сильно отождествляют себя с одной группой или страной, передает корреспондент.

Ректор Института психологии в Берлине Зигфрид Прайзер согласен с этой точкой зрения. "Через идентификацию с авторитарными лидерами индивид приобретает чувство, что он и сам может влиять на ситуацию", - поясняет Прайзер. "Нестабильность ощущается болезненно, поскольку у человека есть потребность в безопасности, - продолжает психолог, - а если прибавить сюда еще и чувство потери персонального контроля, все это приводит к стрессу". "В таких ситуациях широта мышления человека сужается. И тем убедительнее ему будут казаться политики, которые обещают простые решения", - заключает он.